W skrócie Dacia wprowadza na rynek hybrydowe modele Duster i Bigster z fabryczną instalacją LPG, oferując napęd na obie osie i rekordowo niskie koszty eksploatacji – około 19 zł za 100 km.

Nowy układ hybrid-G 150 4x4 zapewnia do 1500 km zasięgu.

Nowe wersje Dacii są już dostępne w polskich salonach, a ceny zaczynają się od około 119 900 zł dla Dustera i 128 400 zł dla Bigstera.

W cennikach Dacii zadebiutowały właśnie nowe układy napędowe. Bazowy motor, trzycylindrowy silnik 1,2 l, dostosowany został do normy emisji spalin Euro 6e bis. W efekcie jednostka zyskała aż 20 KM i w odmianie z fabryczną instalacją gazową rozwija obecnie 122 KM i 200 Nm (114 KM i 190 Nm na benzynie).

Bazowa wersja napędowa nosi teraz oznaczenie Eco-G 120 i zastępuje w ofercie dotychczasową odmianę o mocy 100 KM. Napędzana nowym silnikiem podstawowa odmiana Dacii Duster - Essential - kosztuje teraz od 82 000 zł.

Dacia rzuca wyzwanie chińczykom. Hybryda 4x4 z fabryczną instalacją LPG

W odpowiedzi na chińską ofensywę modelową w ofercie Dustera pojawiły się też nowe odmiany hybrydowe:

mild hybrid 140 (zastąpił dotychczasowy mild hybrid 130),

hybrid 155 (zastąpił dotychczasowy hybrid 140),

hybrid-G 150 4x4 (zastąpił dotychczasowy mild hybrid 130 4x4).

Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza ostatni wariant, który trafił również do większej Dacii Bigster. Ultra-oszczędna wersja, zapewniająca zasięg nawet 1500 km, może okazać się skuteczną bronią przeciwko ekspansji na polskim rynku nowych chińskich suvów.

Dacia ma nową hybrydę z fabrycznym LPG. Jak działa napęd hybrid-G 150 4x4?

Nowy hybrydowy zespół napędowy składa się z benzynowego silnika 1,2 l (mild hybrid 48 V) generującego moc 140 KM i zamontowanego przy tylnej osi elektrycznego silnika trakcyjnego rozwijającego 31 KM (87 Nm). Systemowa moc układu napędowego to 154 KM i 230 Nm.

Jednostka spalinowa napędza koła przedniej osi za pośrednictwem automatycznej dwusprzęgłowej skrzyni biegów o sześciu przełożeniach. Ze swojej przekładni - dwubiegowej, z możliwością wysprzęglania - korzysta też elektryczna jednostka napędowa tylnej osi.

Dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu silnika elektrycznego i dodatkowej przekładni elektryczny tylny napęd może być wykorzystywany aż do prędkości 140 km/h.

Energia elektryczna magazynowana jest w akumulatorze litowo-jonowym (48V) o pojemności 0,84 kWh. Dacia przekonuje, że w cyklu miejskim Duster i Bigster hybrid-G 150 4x4 mogą poruszać się tylko z napędem elektrycznym przez nawet 60 proc. czasu.

Zupełną nowością jest też oferowana po raz pierwszy w Dacii (wyposażenie standardowe odmian hybrid-G 150 4x4) możliwość wyboru biegu za pośrednictwem manetek przy kierownicy.

19 zł/100 km Dacią Duster hybrid-G 150 4x4

Dacia deklaruje, że w zależności od modelu, średnie zużycie paliwa Dustera i Bigstera z napędem hybrid-G 150 4x4 oscyluje w okolicach 7,1 l LPG/100 km i 5,9 l benzyny na 100 km. Przy średniej cenie 2,6 zł/litr LPG oznacza to, że dystans 100 km pokonać można za niespełna 19 zł. To wynik, o jaki nie jest się w stanie otrzeć żaden z chińskich konkurentów w tym segmencie.

Bigster i Duster mają zbiornik paliwa o pojemności 50 l i mieszczący 50 l zbiornik na LPG. Oznacza to łączny zasięg w okolicach 1500 km.

Dacia Duster i Dacia Bigster hybrid-G 150 4x4. Znamy ceny

Zamówienia na Dacie z nowymi układami napędowymi można już składać w polskich salonach rumuńskiego producenta. W przypadku Dustera wersja hybrid-G 150 4x4 dostępna jest od poziomu wyposażenia expression za cenę 119 900 zł. Wyższe odmiany wyposażeniowe wycenione zostały odpowiednio na: extreme - 125 900 zł i journey - 126 100 zł.

W przypadku Dacii Bigster ceny startują od 128 400 zł za odmianę expression z napędem hybrid-G 150 4x4. Wersja extreme to wydatek 137 600 zł, a journey - 136 200 zł.

