Dacia Duster i Bigster rozbija bank nowym napędem. Auto 4x4 z hybrydą i LPG
Dacia Duster i Bigster dostępne będą teraz z całkowicie nowym napędem. Inżynierom marki udało się połączyć hybrydę z instalacją LPG i napędem na cztery koła. Łączny zasięg ma wynosić nawet 1,5 tys. km.
Spis treści:
- Jak działa nowy napęd w Dacii Duster i Bigster?
- Jakie zużycie paliwa w Dacii Duster i Bigster hybrid-G 150 4x4?
- Jakie tryby pracy w Dacii Duster i Bigster hybrid-G 150 4x4?
Dacia Duster i Dacia Bigster są oferowane z różnymi układami napędowymi wykorzystującymi instalację LPG czy układy elektryczne. Pierwszy z modeli dostępny był dotychczas z silnikiem benzynowym i fabryczną instalacją LPG oraz napędem na przód, z miękką hybrydą z napędem na przód lub na cztery koła, a także z układem hybrydowym wprawiającym w ruch przednie koła.
Bigster natomiast do tej pory mógł być wyposażony w miękką hybrydę z napędem na przód, miękką hybrydę z instalacją LPG i napędem na przód, miękką hybrydę z napędem na cztery kola oraz w hybrydę z napędem na przód. Dotychczas żaden z tych modeli nie łączył w jednym układzie hybrydy, instalacji LPG i napędu na cztery koła. Aż do teraz.
Jak działa nowy napęd w Dacii Duster i Bigster?
W obu samochodach dostępny będzie teraz wariant hybrid-G 150 4x4 integrujący wszystkie te elementy. Technologia hybrydowa współpracuje z instalacją LPG i wprawia w ruch wszystkie koła. Zdaniem rumuńskiej marki jest to pierwsze takie rozwiązanie na świecie.
Bazę tego wariantu napędowego stanowi trzycylindrowy uturbiony silnik benzynowy o pojemności 1,2 l generujący 140 KM oraz 230 Nm. Współpracuje on z rozruszniko-alternatorem zapewniającym 16 KM. Ten zestaw wprawia w ruch przednie koła. Przełożenia obsługuje tutaj sześciobiegowa dwusprzęgłowa skrzynia - przełożeniami możemy sterować za pomocą manetek znajdujących się przy kierownicy.
Na tylnej osi znajduje się natomiast silnik elektryczny zapewniający 31 KM i 87 Nm. Za jego obsługę odpowiada skrzynia biegów o dwóch przełożeniach, dodatkowo oferująca możliwość wysprzęglenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest zapewnienie wysokiego momentu obrotowego przy niskich prędkościach na pierwszym biegu i obniżenie prędkości obrotowej silnika elektrycznego przy wysokich prędkościach. Jednostka może wprawiać tylne koła w ruch do prędkości 140 km/h. Po połączeniu cały ten układ napędowy generuje 154 KM mocy systemowej.
Jakie zużycie paliwa w Dacii Duster i Bigster hybrid-G 150 4x4?
Warto jeszcze wspomnieć o pojemnościach poszczególnych zbiorników. Zarówno ten na benzynę, jak i ten na gaz mają 50 litrów pojemności. Po ich zatankowaniu do pełna zasięg ma wynosić nawet do 1,5 tys. km (w przypadku Dustera). Zużycie benzyny ma wynosić 5,5 litra/100 km w przypadku Dustera i 5,6 l/100 km dla Bigstera. Jeżeli zaś chodzi o LPG wyniki mają oscylować wokół 7,1 l/100 km dla Dustera i 7,2 l/100 km dla Bigstera. Warto jednak dodać, że są to dane jeszcze przed homologacją.
Za magazynowanie energii elektrycznej odpowiada natomiast litowo-jonowy akumulator o pojemności 0,84 kWh. Dzięki niemu Duster i Bigster mają nawet do 60 proc. czasu jazdy w cyklu miejskim poruszać się na prądzie. Dacia przekonuje, że nowy układ napędowy zapewnia obniżenie kosztów eksploatacji o 30 proc. i poziomu emisji CO2 o 20 g/km względem aktualnie oferowanej 130-konnej miękkiej hybrydy z napędem na cztery koła.
Jakie tryby pracy w Dacii Duster i Bigster hybrid-G 150 4x4?
W tym miejscu warto również dodać, że hybrydowy napęd na cztery koła w Dusterze i Bigsterze może pracować w sześciu trybach jazdy:
- Auto: samochód automatycznie przełącza się pomiędzy trybami na przód i na cztery koła
- Eco: zorientowany jest na oszczędność paliwa i możliwość przejścia do trybu na cztery koła w przypadku niedostatecznej przyczepności
- Snow: zapewnia pewniejsze prowadzenie w trybie 4x4 na drogach o słabej przyczepności
- Mud/Sand: wymusza tryb 4x4 w grząskim terenie
- Lock: do jazdy w off-roadzie w bardzo nierównym terenie z niską prędkością
- Hill Descent Control: zapewnia kontrolę nad układem kierowniczym i stałą prędkość przy jeździe w dół po śliskiej nawierzchni (w zakresie prędkości od 3 do 30 km/h)