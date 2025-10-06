Spis treści: Jak działa nowy napęd w Dacii Duster i Bigster? Jakie zużycie paliwa w Dacii Duster i Bigster hybrid-G 150 4x4? Jakie tryby pracy w Dacii Duster i Bigster hybrid-G 150 4x4?

Dacia Duster i Dacia Bigster są oferowane z różnymi układami napędowymi wykorzystującymi instalację LPG czy układy elektryczne. Pierwszy z modeli dostępny był dotychczas z silnikiem benzynowym i fabryczną instalacją LPG oraz napędem na przód, z miękką hybrydą z napędem na przód lub na cztery koła, a także z układem hybrydowym wprawiającym w ruch przednie koła.

Bigster natomiast do tej pory mógł być wyposażony w miękką hybrydę z napędem na przód, miękką hybrydę z instalacją LPG i napędem na przód, miękką hybrydę z napędem na cztery kola oraz w hybrydę z napędem na przód. Dotychczas żaden z tych modeli nie łączył w jednym układzie hybrydy, instalacji LPG i napędu na cztery koła. Aż do teraz.

Jak działa nowy napęd w Dacii Duster i Bigster?

W obu samochodach dostępny będzie teraz wariant hybrid-G 150 4x4 integrujący wszystkie te elementy. Technologia hybrydowa współpracuje z instalacją LPG i wprawia w ruch wszystkie koła. Zdaniem rumuńskiej marki jest to pierwsze takie rozwiązanie na świecie.

Bazę tego wariantu napędowego stanowi trzycylindrowy uturbiony silnik benzynowy o pojemności 1,2 l generujący 140 KM oraz 230 Nm. Współpracuje on z rozruszniko-alternatorem zapewniającym 16 KM. Ten zestaw wprawia w ruch przednie koła. Przełożenia obsługuje tutaj sześciobiegowa dwusprzęgłowa skrzynia - przełożeniami możemy sterować za pomocą manetek znajdujących się przy kierownicy.

Sercem nowego napędu Dacii Bigster i Duster jest trzycylindrowy uturbiony silnik benzynowy o pojemności 1,2 l generujący 140 KM. Wspomaga go 16-konny rozruszniko-alternator. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Na tylnej osi znajduje się natomiast silnik elektryczny zapewniający 31 KM i 87 Nm. Za jego obsługę odpowiada skrzynia biegów o dwóch przełożeniach, dodatkowo oferująca możliwość wysprzęglenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest zapewnienie wysokiego momentu obrotowego przy niskich prędkościach na pierwszym biegu i obniżenie prędkości obrotowej silnika elektrycznego przy wysokich prędkościach. Jednostka może wprawiać tylne koła w ruch do prędkości 140 km/h. Po połączeniu cały ten układ napędowy generuje 154 KM mocy systemowej.

Cały nowy układ napędowy Dacii Bigster i Duster generuje 154 KM mocy systemowej. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Jakie zużycie paliwa w Dacii Duster i Bigster hybrid-G 150 4x4?

Warto jeszcze wspomnieć o pojemnościach poszczególnych zbiorników. Zarówno ten na benzynę, jak i ten na gaz mają 50 litrów pojemności. Po ich zatankowaniu do pełna zasięg ma wynosić nawet do 1,5 tys. km (w przypadku Dustera). Zużycie benzyny ma wynosić 5,5 litra/100 km w przypadku Dustera i 5,6 l/100 km dla Bigstera. Jeżeli zaś chodzi o LPG wyniki mają oscylować wokół 7,1 l/100 km dla Dustera i 7,2 l/100 km dla Bigstera. Warto jednak dodać, że są to dane jeszcze przed homologacją.

Po napełnieniu obu 50-litrowych zbiorników na paliwo i gaz Dacia Duster hybrid-G 150 4x4 ma oferować nawet 1,5 tys. km zasięgu. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Za magazynowanie energii elektrycznej odpowiada natomiast litowo-jonowy akumulator o pojemności 0,84 kWh. Dzięki niemu Duster i Bigster mają nawet do 60 proc. czasu jazdy w cyklu miejskim poruszać się na prądzie. Dacia przekonuje, że nowy układ napędowy zapewnia obniżenie kosztów eksploatacji o 30 proc. i poziomu emisji CO2 o 20 g/km względem aktualnie oferowanej 130-konnej miękkiej hybrydy z napędem na cztery koła.

Jakie tryby pracy w Dacii Duster i Bigster hybrid-G 150 4x4?

W tym miejscu warto również dodać, że hybrydowy napęd na cztery koła w Dusterze i Bigsterze może pracować w sześciu trybach jazdy:

Auto: samochód automatycznie przełącza się pomiędzy trybami na przód i na cztery koła

Eco: zorientowany jest na oszczędność paliwa i możliwość przejścia do trybu na cztery koła w przypadku niedostatecznej przyczepności

Snow: zapewnia pewniejsze prowadzenie w trybie 4x4 na drogach o słabej przyczepności

Mud/Sand: wymusza tryb 4x4 w grząskim terenie

Lock: do jazdy w off-roadzie w bardzo nierównym terenie z niską prędkością

Hill Descent Control: zapewnia kontrolę nad układem kierowniczym i stałą prędkość przy jeździe w dół po śliskiej nawierzchni (w zakresie prędkości od 3 do 30 km/h)

Trybami pracy układu napędowego można sterować za pomocą specjalnego pokrętła znajdującego się obok dźwigni zmiany biegów. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Niezbędne informacje na temat pracy całego układu kierowca znajdzie na 10-calowym ekranie multimediów. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

Dacia chwali się, że układ hybrid-G 150 4x4 to pierwsze takie rozwiązanie na świecie. Maciej Olesiuk INTERIA.PL

