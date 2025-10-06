Dacia Duster i Bigster rozbija bank nowym napędem. Auto 4x4 z hybrydą i LPG

Maciej Olesiuk

Maciej Olesiuk

Dacia Duster i Bigster dostępne będą teraz z całkowicie nowym napędem. Inżynierom marki udało się połączyć hybrydę z instalacją LPG i napędem na cztery koła. Łączny zasięg ma wynosić nawet 1,5 tys. km.

Dacia Duster i Bigster dostępne będą z nowym układem napędowym. Połączy hybrydę, instalację LPG i napęd na cztery koła.
Dacia Duster i Bigster dostępne będą z nowym układem napędowym. Połączy hybrydę, instalację LPG i napęd na cztery koła.Maciej OlesiukINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Jak działa nowy napęd w Dacii Duster i Bigster?
  2. Jakie zużycie paliwa w Dacii Duster i Bigster hybrid-G 150 4x4?
  3. Jakie tryby pracy w Dacii Duster i Bigster hybrid-G 150 4x4?

Dacia Duster i Dacia Bigster są oferowane z różnymi układami napędowymi wykorzystującymi instalację LPG czy układy elektryczne. Pierwszy z modeli dostępny był dotychczas z silnikiem benzynowym i fabryczną instalacją LPG oraz napędem na przód, z miękką hybrydą z napędem na przód lub na cztery koła, a także z układem hybrydowym wprawiającym w ruch przednie koła.

Bigster natomiast do tej pory mógł być wyposażony w miękką hybrydę z napędem na przód, miękką hybrydę z instalacją LPG i napędem na przód, miękką hybrydę z napędem na cztery kola oraz w hybrydę z napędem na przód. Dotychczas żaden z tych modeli nie łączył w jednym układzie hybrydy, instalacji LPG i napędu na cztery koła. Aż do teraz.

Jak działa nowy napęd w Dacii Duster i Bigster?

W obu samochodach dostępny będzie teraz wariant hybrid-G 150 4x4 integrujący wszystkie te elementy. Technologia hybrydowa współpracuje z instalacją LPG i wprawia w ruch wszystkie koła. Zdaniem rumuńskiej marki jest to pierwsze takie rozwiązanie na świecie.

Bazę tego wariantu napędowego stanowi trzycylindrowy uturbiony silnik benzynowy o pojemności 1,2 l generujący 140 KM oraz 230 Nm. Współpracuje on z rozruszniko-alternatorem zapewniającym 16 KM. Ten zestaw wprawia w ruch przednie koła. Przełożenia obsługuje tutaj sześciobiegowa dwusprzęgłowa skrzynia - przełożeniami możemy sterować za pomocą manetek znajdujących się przy kierownicy.

Granatowy SUV marki Dacia z francuskimi tablicami rejestracyjnymi stoi w przestronnej hali na betonowej podłodze; samochód zwraca uwagę nowoczesnymi, wyrazistymi tylnymi lampami i masywną sylwetką.
Sercem nowego napędu Dacii Bigster i Duster jest trzycylindrowy uturbiony silnik benzynowy o pojemności 1,2 l generujący 140 KM. Wspomaga go 16-konny rozruszniko-alternator.Maciej OlesiukINTERIA.PL

Na tylnej osi znajduje się natomiast silnik elektryczny zapewniający 31 KM i 87 Nm. Za jego obsługę odpowiada skrzynia biegów o dwóch przełożeniach, dodatkowo oferująca możliwość wysprzęglenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest zapewnienie wysokiego momentu obrotowego przy niskich prędkościach na pierwszym biegu i obniżenie prędkości obrotowej silnika elektrycznego przy wysokich prędkościach. Jednostka może wprawiać tylne koła w ruch do prędkości 140 km/h. Po połączeniu cały ten układ napędowy generuje 154 KM mocy systemowej.

Nowoczesny samochód osobowy typu SUV o sportowym wyglądzie, niebieski lakier metalik, charakterystyczny grill i wyraziste reflektory, pojazd stoi w jasnym, minimalistycznym wnętrzu, na tle ściany i częściowo widocznej grafiki z motywem drogi.
Cały nowy układ napędowy Dacii Bigster i Duster generuje 154 KM mocy systemowej.Maciej OlesiukINTERIA.PL

Jakie zużycie paliwa w Dacii Duster i Bigster hybrid-G 150 4x4?

Warto jeszcze wspomnieć o pojemnościach poszczególnych zbiorników. Zarówno ten na benzynę, jak i ten na gaz mają 50 litrów pojemności. Po ich zatankowaniu do pełna zasięg ma wynosić nawet do 1,5 tys. km (w przypadku Dustera). Zużycie benzyny ma wynosić 5,5 litra/100 km w przypadku Dustera i 5,6 l/100 km dla Bigstera. Jeżeli zaś chodzi o LPG wyniki mają oscylować wokół 7,1 l/100 km dla Dustera i 7,2 l/100 km dla Bigstera. Warto jednak dodać, że są to dane jeszcze przed homologacją.

Nowoczesny, biały SUV marki Dacia Duster prezentowany w jasnym, przemysłowym wnętrzu, z widocznymi, wyrazistymi detalami tylnej części pojazdu i charakterystycznym oświetleniem.
Po napełnieniu obu 50-litrowych zbiorników na paliwo i gaz Dacia Duster hybrid-G 150 4x4 ma oferować nawet 1,5 tys. km zasięgu.Maciej OlesiukINTERIA.PL

Za magazynowanie energii elektrycznej odpowiada natomiast litowo-jonowy akumulator o pojemności 0,84 kWh. Dzięki niemu Duster i Bigster mają nawet do 60 proc. czasu jazdy w cyklu miejskim poruszać się na prądzie. Dacia przekonuje, że nowy układ napędowy zapewnia obniżenie kosztów eksploatacji o 30 proc. i poziomu emisji CO2 o 20 g/km względem aktualnie oferowanej 130-konnej miękkiej hybrydy z napędem na cztery koła.

Jakie tryby pracy w Dacii Duster i Bigster hybrid-G 150 4x4?

W tym miejscu warto również dodać, że hybrydowy napęd na cztery koła w Dusterze i Bigsterze może pracować w sześciu trybach jazdy:

  • Auto: samochód automatycznie przełącza się pomiędzy trybami na przód i na cztery koła
  • Eco: zorientowany jest na oszczędność paliwa i możliwość przejścia do trybu na cztery koła w przypadku niedostatecznej przyczepności
  • Snow: zapewnia pewniejsze prowadzenie w trybie 4x4 na drogach o słabej przyczepności
  • Mud/Sand: wymusza tryb 4x4 w grząskim terenie
  • Lock: do jazdy w off-roadzie w bardzo nierównym terenie z niską prędkością
  • Hill Descent Control: zapewnia kontrolę nad układem kierowniczym i stałą prędkość przy jeździe w dół po śliskiej nawierzchni (w zakresie prędkości od 3 do 30 km/h)
Panel sterowania samochodu z widoczną dźwignią zmiany biegów automatycznych, pokrętłem do obsługi trybów jazdy oraz przyciskiem elektronicznego hamulca postojowego. Całość umieszczona w eleganckiej konsoli środkowej nowoczesnego wnętrza pojazdu.
Trybami pracy układu napędowego można sterować za pomocą specjalnego pokrętła znajdującego się obok dźwigni zmiany biegów.Maciej OlesiukINTERIA.PL
Wyświetlacz samochodu prezentuje schemat pracy układu napędowego samochodu elektrycznego, z zaznaczonym przepływem energii między silnikiem a kołami oraz ikonami różnych funkcji samochodu.
Niezbędne informacje na temat pracy całego układu kierowca znajdzie na 10-calowym ekranie multimediów. Maciej OlesiukINTERIA.PL
Jasny emblemat z napisem 4x4 umieszczony na ciemnej powierzchni pojazdu wyróżnia się na tle metalicznej karoserii.
Dacia chwali się, że układ hybrid-G 150 4x4 to pierwsze takie rozwiązanie na świecie. Maciej OlesiukINTERIA.PL
Podjechał na stację benzynową, rozlał paliwo, podpalił i... odjechałPolsat News

Najnowsze