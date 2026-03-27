W skrócie Komisja Europejska wskazała, że obniżenie stawki VAT na paliwa silnikowe jest niezgodne z unijnymi przepisami, ponieważ dyrektywa VAT nie pozwala na stosowanie obniżonej stawki na te produkty.

Rząd zapowiedział pakiet rozwiązań mających obniżyć ceny paliw, w tym obniżkę VAT i akcyzy oraz wprowadzenie mechanizmu maksymalnej ceny detalicznej.

Obniżka akcyzy na paliwa do poziomu unijnego minimum jest zgodna z prawem unijnym, według wyjaśnień Komisji Europejskiej.

Polski rząd zapowiedział interwencję na rynku paliw

Reagując na gwałtowny wzrost cen diesla i benzyny po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, Donald Tusk ogłosił zmiany podatkowe, które mają obniżyć koszty tankowania. Rząd zaproponował pakiet rozwiązań obejmujących m.in. obniżenie stawki VAT z 23 do 8 proc. oraz zmniejszenie akcyzy o 29 groszy na litrze benzyny i 28 groszy w przypadku oleju napędowego.

Dodatkowo planowane jest wprowadzenie mechanizmu codziennego ustalania maksymalnej ceny detalicznej, co ma ograniczyć nieuczciwe praktyki rynkowe. Według rządowych szacunków zmiany mogłyby obniżyć ceny paliw o około 1,2 zł na litrze. Na razie jednak pozostaje pytanie, czy wszystkie zapowiedziane rozwiązania będą możliwe do wdrożenia w obecnym kształcie.

Unijne prawo mówi jasno - nie ma takiej możliwości

Niedawno do planów polskiego rządu odniosła się Komisja Europejska, która w odpowiedzi na pytania dziennikarzy RMF FM wskazała na wyraźne ograniczenia wynikające z obowiązującego prawa wspólnotowego. W przesłanym oświadczeniu Bruksela zaznaczyła, że nie chce oceniać konkretnych decyzji politycznych, dopóki nie zostaną one formalnie wprowadzone. Przedstawiciele KE podkreślają jednak, że część zapowiadanych zmian może być trudna do pogodzenia z unijnymi regulacjami, zwłaszcza w zakresie podatku VAT.

Jak się bowiem okazuje dyrektywa VAT nie przewiduje możliwości stosowania obniżonej stawki na paliwa silnikowe. Oznacza to, że benzyna oraz olej napędowy powinny być objęte podstawową stawką podatku obowiązującą w danym kraju członkowskim. W Polsce wynosi ona obecnie 23 proc. W największym skrócie oznacza to, że obniżenie VAT-u jest po prostu niezgodne z unijnym prawem.

Choć niedawne zmiany w przepisach unijnych zwiększyły elastyczność państw w stosowaniu niższych stawek VAT, paliwa kopalne nie znalazły się w katalogu produktów objętych tymi ułatwieniami. Obniżone stawki mogą dotyczyć m.in. energii elektrycznej, gazu ziemnego czy ogrzewania systemowego, co ma wspierać walkę z ubóstwem energetycznym, jednak nie obejmuje paliw używanych w transporcie.

Podatek akcyzowy na innych zasadach. Istnieje ustalony próg

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku podatku akcyzowego. Zgodnie z unijną dyrektywą dotyczącą opodatkowania energii państwa członkowskie muszą jedynie przestrzegać minimalnych poziomów akcyzy. Jeśli kraj stosuje wyższe stawki, może je obniżyć, pod warunkiem że nie spadną poniżej ustalonego progu.

W praktyce oznacza to, że zapowiedź redukcji akcyzy do poziomu minimalnego jest zgodna z prawem Unii Europejskiej. Komisja podkreśla, że takie działania mieszczą się w zakresie kompetencji państw członkowskich i mogą być stosowane jako narzędzie łagodzenia skutków rosnących kosztów energii.

