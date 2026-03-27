Bez korków nad morze? Nawet 290 km nowych dróg jeszcze w tym roku
W 2026 roku kierowcy mogą skorzystać z ponad 290 km nowych dróg. Czy to wystarczy, by odciążyć trasy nad Bałtyk i realnie skrócić czas dojazdu nad morze?
Nowe drogi w Polsce 2026. Nawet 290 km tras jeszcze w tym roku
Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w 2026 roku do ruchu ma zostać oddanych ponad 290 km nowych dróg. W tej puli znajduje się około 57,5 km autostrad, 171,6 km dróg ekspresowych oraz blisko 49 km obwodnic.
Wiosną kierowcy mają skorzystać m.in. z kolejnych odcinków autostrady A2 w kierunku Białej Podlaskiej
GDDKiA inwestycje drogowe 2026. Twarde dane i koszty
Na koniec pierwszego kwartału 2026 roku w realizacji pozostają 124 zadania drogowe. Łączna długość budowanych, przebudowywanych i rozbudowywanych tras wynosi około 1460 km.
Wartość podpisanych kontraktów to 58,9 mld zł. Dodatkowo w przetargach znajduje się blisko 470 km dróg, a ponad 2,5 tys. km tras jest na etapie przygotowania.
Tylko w pierwszych miesiącach 2026 roku podpisano 8 umów na budowę niemal 100 km dróg o łącznej wartości ponad 3,1 mld zł. Wśród nich znajdują się m.in. odcinki S6 Kołbaskowo - Dołuje, S8 Łagiewniki Zachód - Niemcza oraz fragmenty drogi krajowej nr 25.
Droga ekspresowa nad Bałtykiem S6. Co zmieni dla kierowców?
Budowa trasy S6 to jeden z najważniejszych projektów drogowych w północnej Polsce. Droga ma docelowo stworzyć szybkie połączenie między Szczecinem a Gdańskiem, przebiegające wzdłuż wybrzeża Bałtyku.
Część odcinków tej trasy będzie oddawana stopniowo w kolejnych latach, dlatego pełne połączenie nie powstanie jeszcze w 2026 roku. Już teraz jednak nowe fragmenty mają odciążyć najbardziej obciążone drogi krajowe.
Sieć dróg w Polsce. Ile jeszcze brakuje do celu?
Obecnie sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce liczy około 5466 km. W tym znajduje się około 1895 km autostrad oraz 3571 km dróg ekspresowych.
Docelowo sieć ma osiągnąć długość blisko 8 tys. km, co oznacza konieczność budowy jeszcze ponad 2500 km tras szybkiego ruchu.
Zgodnie z założeniami programów rządowych wydatki na infrastrukturę drogową mają utrzymać się na poziomie około 20 mld zł rocznie w najbliższych latach.