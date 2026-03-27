Nowe drogi w Polsce 2026. Nawet 290 km tras jeszcze w tym roku

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w 2026 roku do ruchu ma zostać oddanych ponad 290 km nowych dróg. W tej puli znajduje się około 57,5 km autostrad, 171,6 km dróg ekspresowych oraz blisko 49 km obwodnic.

Wiosną kierowcy mają skorzystać m.in. z kolejnych odcinków autostrady A2 w kierunku Białej Podlaskiej

GDDKiA inwestycje drogowe 2026. Twarde dane i koszty

Na koniec pierwszego kwartału 2026 roku w realizacji pozostają 124 zadania drogowe. Łączna długość budowanych, przebudowywanych i rozbudowywanych tras wynosi około 1460 km.

Wartość podpisanych kontraktów to 58,9 mld zł. Dodatkowo w przetargach znajduje się blisko 470 km dróg, a ponad 2,5 tys. km tras jest na etapie przygotowania.

Tylko w pierwszych miesiącach 2026 roku podpisano 8 umów na budowę niemal 100 km dróg o łącznej wartości ponad 3,1 mld zł. Wśród nich znajdują się m.in. odcinki S6 Kołbaskowo - Dołuje, S8 Łagiewniki Zachód - Niemcza oraz fragmenty drogi krajowej nr 25.

Droga ekspresowa nad Bałtykiem S6. Co zmieni dla kierowców?

Budowa trasy S6 to jeden z najważniejszych projektów drogowych w północnej Polsce. Droga ma docelowo stworzyć szybkie połączenie między Szczecinem a Gdańskiem, przebiegające wzdłuż wybrzeża Bałtyku.

Część odcinków tej trasy będzie oddawana stopniowo w kolejnych latach, dlatego pełne połączenie nie powstanie jeszcze w 2026 roku. Już teraz jednak nowe fragmenty mają odciążyć najbardziej obciążone drogi krajowe.

Sieć dróg w Polsce. Ile jeszcze brakuje do celu?

Obecnie sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce liczy około 5466 km. W tym znajduje się około 1895 km autostrad oraz 3571 km dróg ekspresowych.

Docelowo sieć ma osiągnąć długość blisko 8 tys. km, co oznacza konieczność budowy jeszcze ponad 2500 km tras szybkiego ruchu.

Zgodnie z założeniami programów rządowych wydatki na infrastrukturę drogową mają utrzymać się na poziomie około 20 mld zł rocznie w najbliższych latach.

