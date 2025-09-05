Dacia Duster i Bigster z nowym napędem. Trzy paliwa, w tym LPG, i 4x4
Dacia Duster i Bigster są już dostępne z napędem na cztery koła, z miękką hybrydą i z instalacją LPG. Ale jeszcze nie zdarzyło się, by to wszystko połączyć w jednym samochodzie. Aż do teraz.
Spis treści:
Jak działa nowy napęd Dacii?
Dacia Duster i Dacia Bigster dostępne teraz będą z nowym układem napędowym - hybrid-G 150 4x4. Układ łączy w sobie technologię hybrydową z instalacją LPG oraz napęd na cztery koła.
Duster dotychczas był dostępny z silnikiem benzynowym z fabryczną instalacją LPG i napędem na przód, z miękką hybrydą z napędem na przód lub na cztery koła oraz z układem hybrydowym z napędem na przód.
Bigster z kolei może być wyposażony w miękką hybrydę z napędem na przód, miękką hybrydę z instalacją LPG i napędem na przód, miękką hybrydę z napędem na cztery koła oraz hybrydę z napędem na przód. Rumuńska marka chwali się, że miękka hybryda z instalacją LPG i napędem na cztery koła to pierwsze takie rozwiązanie na świecie.
Bazą układu jest trzycylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1,2 l z 48-woltową instalacją elektryczną. Ten zestaw generuje 140 KM oraz 230 Nm i wprawia w ruch przednie koła. Jednostka spalinowa połączona jest z dwusprzęgłową sześciobiegową skrzynią, którą można obsługiwać za pomocą manetek przy kierownicy.
Na tylnej osi znajduje się natomiast silnik elektryczny zapewniający 31 KM i 87 Nm. Za jego obsługę odpowiada skrzynia biegów o dwóch przełożeniach, dodatkowo oferująca możliwość wysprzęglenia. Zapewnia ona wysoki moment obrotowy przy niskich prędkościach na pierwszym biegu oraz obniżenie prędkości obrotowej silnika elektrycznego przy wysokich prędkościach. Tylna oś może wprawiać koła w ruch do prędkości 140 km/h.
Moc systemowa całego napędy to 154 KM. Za magazynowanie energii odpowiada litowo-jonowy akumulator o pojemności 0,84 kWh.
Tryby jazdy w nowym napędzie Dacii
Hybrydowy napęd na cztery koła w Dusterze i Bigsterze może pracować w sześciu trybach jazdy:
- Auto: samochód automatycznie przełącza się między trybami na przód i na cztery koła
- Eco: zapewnia maksymalną oszczędność paliwa i możliwość przejścia do trybu na cztery koła w przypadku niedostatecznej przyczepności
- Snow: zapewnia pewniejsze prowadzenie w trybie 4x4 na drogach o słabej przyczepności
- Mud/Sand: wymusza tryb 4x4 w grząskim terenie
- Lock: do jazdy w off-roadzie w bardzo nierównym terenie z niską prędkością
- Hill Descent Control: zapewnia kontrolę nad układem kierowniczym i stałą prędkość przy jeździe w dół po śliskiej nawierzchni (w zakresie prędkości od 3 do 30 km/h)
Zużycie paliwa w nowym napędzie Dacii
Nowy układ napędowy Dacii zapewnia obniżenie kosztów eksploatacji o 30 proc. i poziomu emisji CO2 o 20 g/km względem aktualnie oferowanej miękkiej hybrydy 130-konnej z napędem na cztery koła.
Dwa zbiorniki (na benzynę i LPG) o pojemności 50 litrów każdy zapewniają zasięg nawet do 1,5 tys. km (w cyklu WLTP, w przypadku Dustera) na jednym tankowaniu. W cykli miejskim Duster i Bigster mają poruszać się na samym prądzie przez nawet 60 proc. czasu.
Z kolei zużycie benzyny ma wynosić 5,5 litra/100 km w przypadku Dustera i 5,6 l/100 km dla Bigstera. Jeśli chodzi o LPG ma wynosić 7,1 l/100 km dla Dustera i 7,2 l/100 km dla Bigstera. Rumuński producent podkreśla jednak, że oba modele w tej wersji napędowej są w trakcie homologacji, a więc dane nie są ostateczne.
Kiedy Dacia Duster i Bigster z nowym napędem trafią do salonów?
Chętni na zakup Dacii Duster czy Bigster z miękką hybrydą, instalacją LPG i napędem na cztery koła na raz będą musieli jeszcze trochę poczekać. Póki co producent zapowiada, że oba modele z nowym zespołem napędowym zostaną wprowadzone do sprzedaży pod koniec tego roku.