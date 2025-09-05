Jak działa nowy napęd Dacii?

Dacia Duster i Dacia Bigster dostępne teraz będą z nowym układem napędowym - hybrid-G 150 4x4. Układ łączy w sobie technologię hybrydową z instalacją LPG oraz napęd na cztery koła.

Duster dotychczas był dostępny z silnikiem benzynowym z fabryczną instalacją LPG i napędem na przód, z miękką hybrydą z napędem na przód lub na cztery koła oraz z układem hybrydowym z napędem na przód.

Bigster z kolei może być wyposażony w miękką hybrydę z napędem na przód, miękką hybrydę z instalacją LPG i napędem na przód, miękką hybrydę z napędem na cztery koła oraz hybrydę z napędem na przód. Rumuńska marka chwali się, że miękka hybryda z instalacją LPG i napędem na cztery koła to pierwsze takie rozwiązanie na świecie.

Bazą układu jest trzycylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1,2 l z 48-woltową instalacją elektryczną. Ten zestaw generuje 140 KM oraz 230 Nm i wprawia w ruch przednie koła. Jednostka spalinowa połączona jest z dwusprzęgłową sześciobiegową skrzynią, którą można obsługiwać za pomocą manetek przy kierownicy.

Na tylnej osi znajduje się natomiast silnik elektryczny zapewniający 31 KM i 87 Nm. Za jego obsługę odpowiada skrzynia biegów o dwóch przełożeniach, dodatkowo oferująca możliwość wysprzęglenia. Zapewnia ona wysoki moment obrotowy przy niskich prędkościach na pierwszym biegu oraz obniżenie prędkości obrotowej silnika elektrycznego przy wysokich prędkościach. Tylna oś może wprawiać koła w ruch do prędkości 140 km/h.

Moc systemowa całego napędy to 154 KM. Za magazynowanie energii odpowiada litowo-jonowy akumulator o pojemności 0,84 kWh.

Łączna moc nowego układu napędowego to 154 KM. materiały prasowe

Tryby jazdy w nowym napędzie Dacii

Hybrydowy napęd na cztery koła w Dusterze i Bigsterze może pracować w sześciu trybach jazdy:

Auto: samochód automatycznie przełącza się między trybami na przód i na cztery koła

Eco: zapewnia maksymalną oszczędność paliwa i możliwość przejścia do trybu na cztery koła w przypadku niedostatecznej przyczepności

Snow: zapewnia pewniejsze prowadzenie w trybie 4x4 na drogach o słabej przyczepności

Mud/Sand: wymusza tryb 4x4 w grząskim terenie

Lock: do jazdy w off-roadzie w bardzo nierównym terenie z niską prędkością

Hill Descent Control: zapewnia kontrolę nad układem kierowniczym i stałą prędkość przy jeździe w dół po śliskiej nawierzchni (w zakresie prędkości od 3 do 30 km/h)

Układ napędowy Dacii Duster i Bigster może pracować w sześciu trybach. Za obsługę przełożeń silnika spalinowego odpowiada dwusprzęgłowa sześciobiegowa skrzynia. materiały prasowe

Zużycie paliwa w nowym napędzie Dacii

Nowy układ napędowy Dacii zapewnia obniżenie kosztów eksploatacji o 30 proc. i poziomu emisji CO2 o 20 g/km względem aktualnie oferowanej miękkiej hybrydy 130-konnej z napędem na cztery koła.

Dwa zbiorniki (na benzynę i LPG) o pojemności 50 litrów każdy zapewniają zasięg nawet do 1,5 tys. km (w cyklu WLTP, w przypadku Dustera) na jednym tankowaniu. W cykli miejskim Duster i Bigster mają poruszać się na samym prądzie przez nawet 60 proc. czasu.

Z kolei zużycie benzyny ma wynosić 5,5 litra/100 km w przypadku Dustera i 5,6 l/100 km dla Bigstera. Jeśli chodzi o LPG ma wynosić 7,1 l/100 km dla Dustera i 7,2 l/100 km dla Bigstera. Rumuński producent podkreśla jednak, że oba modele w tej wersji napędowej są w trakcie homologacji, a więc dane nie są ostateczne.

W zależności od modelu średnie zużycie benzyny będzie wynosić 5,5-5,6 l/100 km, a LPG 7,1-7,2 l/100 km. materiały prasowe

Kiedy Dacia Duster i Bigster z nowym napędem trafią do salonów?

Chętni na zakup Dacii Duster czy Bigster z miękką hybrydą, instalacją LPG i napędem na cztery koła na raz będą musieli jeszcze trochę poczekać. Póki co producent zapowiada, że oba modele z nowym zespołem napędowym zostaną wprowadzone do sprzedaży pod koniec tego roku.

Dacia Bigster już po premierze. Dostanie 140-konny silnik z instalacją gazową Paweł Rygas INTERIA.PL