Zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych "minister właściwy do spraw energii" ma obowiązek porównać ceny paliw przeznaczonych do samochodów, a także koszty jazdy tymi pojazdami. Takie zestawienie publikowane jest kwartalnie i tak urzędnicy Ministerstwa Przemysłu (nadzorowanego obecnie przez Ministra Energii) opracowali kolejne zestawienie, tym razem podsumowującego drugi kwartał 2025 roku.

Autorzy raportu wzięli pod uwagę 95-oktanową benzynę, olej napędowy, gaz LPG oraz CNG (sprężony gaz ziemny), a także wodór i energię elektryczną. Dane zostały opracowane dla dwóch grup samochodów - aut segmentu C (czyli kompaktów zapewniających miejsce dla pięciu dorosłych osób z umiarkowaną przestrzenią na bagaż) oraz SUV-ów i crossoverów średniej wielkości.

Na jakim paliwie jeździ się najtaniej?

Z najnowszego raportu wynika, że przejechanie 100 km jest najtańsze w przypadku LPG. W drugim kwartale 2025 r. kosztowało to 22,85 zł zarówno dla auta kompaktowego, jak i SUV-a. W tym miejscu autorzy raportu podkreślają jednak, że z uwagi na brak nowych pojazdów segmentu C (w tym SUV-ów) przystosowanych do jazdy na LPG na potrzeby publikacji wykorzystano najpopularniejsze nowe modele pojazdów zasilanych gazem o mocy 100-150 KM zarejestrowane jako nowe auta w 2024 roku. Średnie zużycie dla pojazdów zasilanych LPG miało wynosić 7,8 litra na 100 km, a średnia cena 3,23 zł za litr.

Czy jazda na oleju napędowym jest droga?

Drugie miejsce w zestawieniu zdobył olej napędowy. W przypadku auta kompaktowego koszt przejechania 100 km wynosi 27,64 zł. Jeśli zaś chodzi o SUV-y i crossovery na oleju napędowym mają pokonać 100 km za 34,69 zł. Przyjęto tutaj, że średnia cena tego paliwa w drugim kwartale 2025 roku wynosiła 6,29 zł, zaś średnie zużycie 4,7 l/100 km dla kompaktów oraz 5,9 l w przypadków SUV-ów.

Z wyliczeń wynika, że trzecia lokata przypadła benzynie kosztującej średnio 6,17 zł/l. Przy zużyciu 5,8 l dla samochodów kompaktowych i 6,7 l dla SUV-ów ustalono, że średni koszt przejechanie 100 km wynosi 33,99 zł (kompakty) oraz 39,26 zł (SUV-y).

Na czwartym miejscu uplasowało się CNG. Przejechanie 100 km w kompakcie z takim napędem kosztuje 41,48 zł (brak danych dla SUV-ów). W tym przypadku średnie zużycie wyniosło 5,9 metra sześciennego, zaś cena 7,02 zł za metr sześcienny. Samochody elektryczne znalazły się dopiero na piątej lokacie w zestawieniu. Koszt przejechania 100 km kompaktowym samochodem na prąd wynosił 41,50 zł, a SUV-em 44,37 zł. W tym przypadku przyjęto uśrednione zużycie energii na poziomie 15,9 kWh dla aut segmentu C oraz 17 kWh dla SUV-ów oraz średnią cenę wynoszącą 2,37 zł/kWh.

Szóste i zarazem ostatnie miejsce przypadło pojazdom zasilanym wodorem. Z wyliczeń resortu wynika, że przejechanie 100 km SUV-em kosztuje 65,55 zł. Z danych ministerstwa wynika, że średnie zużycie wynosi 0,95 kg na 100 km, zaś cena wodoru to 69 zł za kg.

Jak tanio jeździć elektrykiem?

Choć samochody elektryczne nie zawojowały podium, to, w określonych sytuacjach, średni koszt przejechania 100 km elektrykiem może być niższy niż nawet w przypadku LPG. W tym miejscu warto dodać, że do niedawna Ministerstwo Przemysłu (a wcześniej Ministerstwo Klimatu i Środowiska) nie uwzględniało w swoich raportach sytuacji, gdy ładujemy samochód z własnego gniazdka. To zaś spotkało się z protestami właścicieli samochodów zasilanych prądem. Z tego też powodu w zestawieniu za czwarty kwartał 2024 roku po raz pierwszy pojawiły się osobne wyliczenia obejmujące ceny energii elektrycznej w przypadku ładowania z gniazdka.

Z wyliczeń resortu wynika, że średnia cena prądu w drugim kwartale 2025 roku wynosiła 1,12 zł za 1 kWh. W efekcie koszt pokonania 100 km samochodem elektrycznym wyniósł 17,81 zł w przypadku aut z segmentu C (przy zakładanym zużyciu 15,9 kWh) oraz 19,04 zł dla średnich SUV-ów (przy zużyciu 17 kWh).

W tym miejscu warto podkreślić, że zestawienie opracowane przez resort przemysłu trzeba traktować bardziej orientacyjnie, a nie jako wyrocznię. Trzeba pamiętać, że informacje o średnim zużyciu energii są teoretyczne i w rzeczywistości będzie ono z reguły wyższe niż to, co możemy znaleźć w danych technicznych. Zdając sobie jednak sprawę z przyjętych założeń i związanych z tym niedoskonałości, można traktować wyżej opisane zestawienie jako swego rodzaju sugestię dotyczącą tego, na jakim paliwie jazda będzie tańsza, a na jakim droższa.

