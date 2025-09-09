W skrócie Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad podwyżkami opłat dla kierowców, dotyczących m.in. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych.

Stawki za wydanie indywidualnych tablic rejestracyjnych mają wzrosnąć trzykrotnie, a opłaty za inne dokumenty i tablice wzrosną o kilkanaście procent.

Nowe opłaty zaczną obowiązywać w pierwszym kwartale 2026 roku, 14 dni od opublikowania rozporządzeń.

Ze znowelizowanego w ostatnich dniach wykazu prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury wynika, że resort pracuje właśnie nad dwoma nowymi rozporządzeniami dotyczącymi kierowców. Po podwyżce opłat za badania techniczne pojazdów, która wchodzi w życie 19 września, resort pochylił się nad postulatami gmin i powiatów. Wiadomo już o ile wzrosną w kolejnych miesiącach opłaty za wydanie praw jazdy, dowodów czy tablic rejestracyjnych.

Kierowcy zapłacą więcej. Nowe stawki opłat za wydanie tablic rejestracyjnych

W uzasadnieniu dotyczącym istoty planowanych zmian czytamy, że opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych nie uległy zmianie od 2004 roku, a od 2010 roku kierowców obowiązują niezmienione stawki dotyczące wydania dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki legalizacyjnej oraz nalepki na tablice tymczasowe

Przedstawiciele resortu zauważają, że w tym czasie wzrósł wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz wysokość płacy minimalnej. Proponują więc jednorazowe podniesienie wysokość opłat administracyjnych za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego oraz ich wtórników, a także zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych o 11,4 proc, a następnie 3,6 proc, czyli o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za lata: 2023 i 2024 r.

Powyższe skutkować będzie skumulowanym podniesieniem wysokości opłat o 15,41 proc., z uwzględnieniem zasady ich zaokrąglenia w górę do 0,50 złotego albo do złotego

W praktyce oznacza to, że:

opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego wzrośnie z obecnych 54,00 zł do 62,50 zł,

oplata za wydanie pozwolenia czasowego wzrośnie z obecnych 13,50 zł do 16,00 zł,

płata za wydanie tablic zwyczajnych wzrośnie obecnych 80,00 zł do 92,50 zł,

oplata za wydanie tablicy motocyklowej wzrośnie z obecnych 40,00 zł do 46,50 zł,

opłata za wydanie tablicy motorowerowej wzrośnie z obecnych 30,00 zł do 35,00 zł,

opłata za wydanie znaku legalizacyjnego wzrośnie z obecnych 12,50 zł do 14,50 zł.

Chcesz się wyróżniać, zapłacisz trzy razy tyle. Nowe ceny tablic indywidualnych

Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury informują też, że w projekcie uwzględniona zostanie również propozycja samorządów dotycząca podniesienia opłaty za wydanie Indywidualnych. W tym przypadku mówić można o gigantycznej podwyżce - opłata wzrosnąć ma z obecnych 1000 zł do 3000 zł.

Skokowo wzrosną też opłaty ponoszone przez zmotoryzowanych za wydanie wtórników tablicy rejestracyjnej. Aktualnie za wydanie wtórnika jednej tablicy trzeba uiścić opłatę w wysokości 50 proc. opłaty za określoną tablicę rejestracyjną. Zgodnie z najnowszą propozycją, za jedną tablicę kierowcy mieliby teraz płacić 100 proc. opłaty.

Więcej nie tylko za tablice. Podrożeją też prawa jazdy

Inny z szykowanych w Ministerstwie Infrastruktury projektów rozporządzeń zakłada też podniesienie opłat za wydanie dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami - praw jazdy i międzynarodowych praw jazdy.

Resort argumentuje, że w tym przypadku opłaty nie uległy zmianie od 12 lat, a w tym czasie znacząco wzrosła nie tylko wysokość płaty minimalnej, ale "przede wszystkim wzrosły koszty wytworzenia przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. ww. dokumentów".

W tym przypadku podwyżka - w ujęciu procentowym - ma być analogiczna jak przy dowodach rejestracyjnych i nalepkach legalizacyjnych, co oznacza wzrost cen o 15,41 proc.

W praktyce oznacza to, że opłata za wydanie prawa jazdy wyniesie 115,50 zł zamiast dotychczasowych 100 zł, natomiast opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy wzrośnie do 40,50 zł (z 35 zł). Bez zmian pozostać ma natomiast wysokość opłaty za wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem, która nadal wynosić będzie 30 zł.

Od kiedy drożej w wydziałach komunikacji?

Zgodnie z opublikowanymi właśnie planami Ministerstwa Infrastruktury stosowne rozporządzenia dotyczące podwyżek opłat mają się pojawić w pierwszym kwartale 2026 roku i zacząć obowiązywać w 14 dni od ich opublikowania.

