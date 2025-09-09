W skrócie Silne burze i gradobicie spowodowały poważne uszkodzenia zaparkowanych samochodów, generując wysokie koszty napraw lub całkowite straty pojazdów.

Polisa OC nie zapewnia ochrony przed skutkami gradobicia; niezbędne jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia AC, które w większości przypadków obejmuje takie szkody.

Odszkodowanie może zostać odmówione przez ubezpieczyciela, jeśli właściciel auta dopuścił się rażącego zaniedbania lub nie spełnił warunków umowy.

Ubezpieczenie samochodu od gradu - co obejmuje polisa AC?

Obowiązkowe OC nie chroni przed skutkami gradobicia. Kierowca, który chce zabezpieczyć pojazd, musi posiadać dodatkowe ubezpieczenie - Autocasco (AC). W większości polis AC szkody spowodowane gradem są standardowo uwzględnione.

Tańsze polisy typu Minicasco mają jednak ograniczony zakres i zazwyczaj nie obejmują szkód po gradobiciu. Na rynku występują wyjątki, ale każdy kierowca powinien dokładnie sprawdzić warunki zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), zanim zdecyduje się na wybór pakietu.

Ile wynosi odszkodowanie za gradobicie samochodu?

Wysokość odszkodowania zależy od wielu czynników, które różnią się w zależności od umowy. Brane są pod uwagę m.in.:

udział własny kierowcy w szkodzie,

sposób likwidacji (serwisowy lub kosztorysowy),

zapisy dotyczące utraty zniżek w kolejnym roku.

Koszty napraw po gradobiciu mogą być bardzo wysokie. Nawet usunięcie drobnych wgnieceń to wydatek rzędu kilku tys. zł. Wymiana szyb czy naprawa dachu podnosi kwotę do kilkunastu tys. zł. Gdy kule gradowe mają średnicę kilku centymetrów, samochód może być uznany za nienadający się do naprawy. Wówczas odszkodowanie odpowiada wartości pojazdu.

Kiedy ubezpieczyciel odmówi odszkodowania za gradobicie?

Choć polisa AC zwykle obejmuje szkody spowodowane gradem, nie zawsze gwarantuje wypłatę pieniędzy. Ubezpieczyciel analizuje, czy właściciel pojazdu zrobił wszystko, aby ograniczyć skutki zjawiska pogodowego.

Przykładem jest tzw. rażące zaniedbanie - jeśli kierowca miał możliwość schowania samochodu pod zadaszeniem, a tego nie zrobił, firma może odmówić odszkodowania. Podobnie w przypadku, gdy w umowie zadeklarowano garażowanie auta, a w praktyce stało ono pod blokiem.

Odmowa wypłaty może nastąpić także wtedy, gdy auto pozostawiono z otwartymi szybami lub innymi uchybieniami, które narażały je na dodatkowe uszkodzenia. Wszystkie szczegóły znajdują się w OWU i to ten dokument określa, kiedy polisa działa, a kiedy właściciel zostaje sam z kosztami.

