Ubezpieczenie autocasco to dobrowolna ochrona, która w przeciwieństwie do obowiązkowego OC chroni głównie właściciela. Podczas gdy polisa odpowiedzialności cywilnej służy naprawieniu szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu, AC działa także wtedy, gdy do zdarzenia dojdzie z naszej winy. Pokrywa koszty napraw po kolizjach, ale także w sytuacjach losowych - od uszkodzeń spowodowanych przez siły przyrody, po wandalizm czy właśnie nieznanych sprawców.