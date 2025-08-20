Największe ryzyko odholowania występuje w okolicach przejść dla pieszych i skrzyżowań. Przepisy są jednoznaczne: zakaz parkowania obowiązuje w odległości 10 metrów od przejścia dla pieszych oraz skrzyżowania. To właśnie te miejsca generują najwięcej interwencji. Kierowcy często lekceważą tę zasadę, szczególnie w centrach miast, gdzie miejsc parkingowych brakuje. Zostawiają samochody tuż przed zebrą, argumentując że "to tylko na chwilę". Tymczasem pojazd zasłaniający widoczność pieszym stwarza realne zagrożenie, dlatego służby działają tu bezwzględnie.

Drugim newralgicznym punktem są miejsca dla osób niepełnosprawnych. Brak ważnej karty parkingowej przy samochodzie zajmującym takie miejsce praktycznie gwarantuje wezwanie lawety. Coraz częściej straż miejska interweniuje też na nowych osiedlach, na których zbyt mała liczba miejsc parkingowych powoduje prawdziwą batalię o miejsca, a przegrani w niej często zostawiają auta gdzie bądź, na przykład zasłaniając hydranty czy utrudniając przejazd.

Aktualne stawki za odholowanie auta w 2025 roku

Ministerstwo Finansów co roku aktualizuje maksymalne stawki za usunięcie i przechowywanie pojazdów. W 2025 roku właściciele samochodów osobowych muszą liczyć się z następującymi kosztami.

Za samo odholowanie samochodu osobowego lub lekkiego auta dostawczego (do 3,5 tony) zapłacimy 716 złotych. To kwota tylko za transport pojazdu na parking depozytowy, niezależnie od odległości. Motocykliści zapłacą 333 złote, podczas gdy właściciele większych pojazdów dostawczych (3,5-7,5 tony) - 895 złotych.

Do kosztów odholowania dochodzi opłata za przechowywanie. Każda rozpoczęta doba postoju samochodu osobowego na parkingu depozytowym to dodatkowe 62 złote. Motocykl kosztuje 45 złotych za dobę, a większe pojazdy dostawcze - 82 złote.

Warto zaznaczyć, że są to stawki maksymalne. Niektóre miasta stosują niższe opłaty, ale różnice rzadko przekraczają 10-15 proc. Warszawa, Kraków czy Wrocław zazwyczaj pobierają opłaty zbliżone do maksymalnych stawek ministerialnych.

Podwyżki w 2026 roku za odholowanie auta - będzie drożej

Od 1 stycznia 2026 roku czekają nas kolejne podwyżki. Odholowanie samochodu osobowego będzie kosztować 749 złotych - o 33 złote więcej niż obecnie. Dobowa opłata parkingowa wzrośnie do 65 złotych. Choć procentowo podwyżki wydają się niewielkie (około 4-5 proc.), w praktyce oznaczają dodatkowe kilkadziesiąt złotych wydatku. Dla osoby, która odbiera auto po weekendzie, różnica może wynieść nawet 100 złotych więcej niż w roku bieżącym.

Największy wzrost dotyczy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne - tam odholowanie podrożeje o ponad 100 złotych, do kwoty 2367 złotych.

Kiedy służby mogą odholować auto bez ostrzeżenia?

Nie każde nieprawidłowe parkowanie kończy się odholowaniem. Służby muszą stwierdzić, że pojazd stanowi zagrożenie lub znacząco utrudnia ruch. Lista sytuacji uprawniających do natychmiastowego odholowania jest jednak długa. Pojazd zostanie odholowany, gdy blokuje drogę przeciwpożarową lub hydrant. Podobnie bezwzględnie traktowane jest parkowanie na pasie awaryjnym autostrady czy drogi ekspresowej poza sytuacją awaryjną.

Odholowanie grozi również, gdy pojazd utrudnia ruch - stoi na środku jezdni, blokuje wjazd do posesji lub zajmuje pas ruchu. Dotyczy to także chodników, gdzie dodatkowo pojazdy powyżej 2,5 tony mogą zostać usunięte nawet gdy nie blokują przejścia pieszych.

Znaki ostrzegające przed odholowaniem

Tabliczka T-24 przedstawiająca sylwetkę samochodu na lawecie to wyraźny sygnał - parkowanie w tym miejscu skończy się odholowaniem. Znak ten umieszcza się przy zakazach zatrzymywania i postoju w miejscach szczególnie newralgicznych dla ruchu. Często tabliczka T-24 pojawia się przy placach targowych w dni handlowe, przy stadionach podczas imprez czy w strefach czasowego zakazu parkowania podczas remontów. Warto też zwracać uwagę na znaki parkowania w dni parzyste/nieparzyste. Szczególnie w centrach dużych miast służby regularnie kontrolują przestrzeganie tych ograniczeń i bez wahania wzywają lawetę.

Procedura odbioru odholowanego pojazdu

Odnalezienie odholowanego auta bywa wyzwaniem. Pierwszym krokiem powinien być telefon na numer 112 lub do straży miejskiej. Dyspozytor poinformuje, czy pojazd został odholowany i gdzie się znajduje. Do odbioru auta potrzebny jest dowód rejestracyjny, prawo jazdy oraz dowód tożsamości. Przed wydaniem pojazdu trzeba uiścić wszystkie opłaty - zarówno za odholowanie, jak i postój. Większość parkingów depozytowych przyjmuje tylko gotówkę lub karty płatnicze, rzadko oferują możliwość przelewu.

Parking depozytowy często znajduje się na obrzeżach miasta, co oznacza dodatkowe koszty dojazdu. Godziny otwarcia też bywają ograniczone - niektóre parkingi nie wydają pojazdów w nocy czy w święta, co wydłuża czas postoju i zwiększa koszty.

