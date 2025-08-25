W skrócie Sieć dróg ekspresowych i autostrad w Polsce dynamicznie się rozwija, a do 2025 roku kierowcy będą mieli do dyspozycji 5600 km nowoczesnych tras.

Planowane są nowe inwestycje, jak Beskidzka Droga Integracyjna S52 i Zachodnia Obwodnica Szczecina z najdłuższym tunelem w Polsce.

Rząd przewiduje modernizacje i rozbudowę dróg oraz rozszerzenie systemu opłat dla ciężarówek i autokarów.

W ostatnich latach sieć dróg ekspresowych i autostrad w Polsce znacznie się rozrosła. Impulsem, który wywołał zmiany było wejście Polski do Unii Europejskiej i unijne finansowanie, a także rozgrywane w Polsce i na Ukrainie finały mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku.

Po zakończeniu tej wielkiej imprezy rozbudowa nowoczesnej i bezpiecznej sieci drogowej w naszym kraju postępowała, co w prosty sposób przekładało się na liczbę wypadków i ich ofiar.

Więcej dróg szybkiego ruchu to mniej wypadków

W 1997 roku jedynym istniejącym odcinkiem autostrady w Polsce był ten łączący Kraków z Katowicami o długości 63 km. W tym samym roku na drogach naszego kraju doszło do 66,5 tys. wypadków, w których zginęło ponad 7300 osób, a ponad 83 tys. odniosło obrażenia. Był to najczarniejszy rok w całej historii Polski.

Dziś sytuacja wygląda już zupełnie inaczej. Na koniec 2024 roku w Polsce było już 5200 km dróg szybkiego ruchu - autostrad i dróg ekspresowych, a budowa kolejnych 400 km była tak zaawansowana, że ma się zakończyć (lub już się zakończyła) w ciągu 2025 roku.

Tym samym na koniec bieżącego roku kierowcy będą mieli do dyspozycji 5600 km autostrad i dróg ekspresowych.

Bezkolizyjne drogi wpłynęły na liczbę zdarzeń drogowych. W zeszłym roku doszło do 21 519 wypadków, w których zginęło 1896 osób, a niespełna 25 tys. zostało rannych. Mamy więc do czynienia z 3,5-krotnym spadkiem liczby zabitych i 4-krotnym spadkiem liczby wypadków, mimo gwałtownego rozwoju parku samochodowego.

Ale budowa dróg nie ustaje. Wiceminister Infrastruktury Stanisław Bukowiec zdradził ostatnio, jakie plany w tym zakresie ma rząd. Oczywiście kontynuowane są już rozpoczęte inwestycje, ale maszyny wjadą w teren również w zupełnie nowych lokalizacjach.

Droga S52 powstanie do 2032 roku

Wśród nich Bukowiec wymienił m.in. Beskidzką Drogę Integracyjną, która ma odciążyć drogą krajową nr 52 i poprawić bezpieczeństwo oraz komunikację między Małopolską a Podbeskidziem.

To inwestycja, która może realnie pobudzić rozwój turystyczny i gospodarczy regionu

BDI powstanie jako droga ekspresowa S52. W nowym śladzie pobiegnie ona z Bielska - Białej i połączy się z Zakopianką w Głogoczowie pod Krakowem. Z nowej drogi skorzystają również kierowcy z Kęt, Andrychowa, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej.

Gorszą wiadomością jest, że na tę trasę jeszcze długo poczekamy. Na razie podpisano umowy na badanie geologiczne i pierwsze projekty, a zgodnie z planem trasa ma być gotowa do 2032 roku, a więc za 7 lat. Długość trasy wyniesie 61 km, jej koszt budowy jest szacowany na 8 mld zł.

Dwie nowe drogi istotne z punktu widzenia obronności

Strategicznym przedsięwzięciem, z punktu widzenia obronności, na które zwrócił uwagę wiceminister Bukowiec, jest Zachodnia Obwodnica Szczecina. Szacowany koszt tej inwestycji to 7 mld zł. W jej ramach powstać ma najdłuższy tunel drogowy w Polsce - 5-kilometrowy odcinek pod Odrą.

- To inwestycja nie tylko poprawiająca komunikację w regionie, ale też bezpieczeństwo. Mamy choćby zakłady chemiczne, dojazd do których prowadzi w tej chwili przez miasto. Ponadto chcemy poprawić komunikację dla wszystkich turystów, którzy jadą nad polskie morze - zauważył wiceminister.

W specjalnym trybie ma natomiast być budowana droga łącząca port w Gdyni z obwodnicą Trójmiasta. Jak powiedział Bukowic, rząd szykuje tzw. specustawę, która uprości cały proces inwestycyjny, w tym pozwoli szybciej uzyskać decyzję środowiskową. Droga do portu, tzw. Droga Czerwona to inwestycja istotna z punktu widzenia obronności Polski i stąd właśnie specjalny tryb postępowania.

Autostrady A2 i A4 zyskają trzeci pas ruchu

Bukowiec powiedział też, że resort planuje również budowę odcinka domykającego małą obwodnicę Warszawy (tzw. Wschodnią Obwodnicę Warszawy w ciągu S17), uwzględniającego budowę kluczowego tunelu w Wesołej. Przyznał jednocześnie, że projekt obwodnicy w tej okolicy przez lata budził duże kontrowersje społeczne. - Chcemy znaleźć rozwiązanie akceptowalne społecznie, nawet jeśli wiąże się to z większymi kosztami - podkreślił.

Ministerstwo Infrastruktury pracuje też nad koncepcją dużej obwodnicy Warszawy oraz nad budową trzecich dodatkowych pasów na autostradach A2 (Łódź-Warszawa) i wiecznie korkującym się fragmencie A4, który stanowi obwodnicę Krakowa (Balice - Zakopianka).

Będzie więcej płatnych dróg. Ale tylko dla samochodów ciężarowych

Bukowiec wskazał, że wyzwaniem dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest również modernizacja najstarszych odcinków autostrad i dróg ekspresowych. - Musimy zabezpieczyć odpowiedni budżet na ten cel i poszukiwać finansowania z różnych źródeł - zaznaczył.

Jednym z nich ma być rozszerzenie systemu poboru opłat za przejazd ciężarówek i autokarów po płatnych odcinkach dróg krajowych. Nowe odcinki mają być dodawane do systemu raz w roku jesienią.

