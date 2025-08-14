W skrócie Nowy odcinek autostrady A2 między Kijowcem a Dobryniem ma znacząco odciążyć ruch na wschodzie kraju i usprawnić dojazd do granicy z Białorusią.

Przetarg na budowę 9,3 km odcinka wygrało konsorcjum Trakcja i Kauno tiltai, a koszt inwestycji wyniesie ponad 445 mln zł.

Zakończenie budowy przewidziano na 2029 rok, a inwestycja obejmuje także nowe ścieżki rowerowe, chodniki i infrastrukturę dla mieszkańców okolicznych miejscowości.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Nowy odcinek autostrady A2 Kijowiec - Dobryń

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o wynikach przetargu na projekt i budowę 9,3 km autostrady A2 od miejscowości Kijowiec do węzła Dobryń w województwie lubelskim. Odcinek ten będzie kluczowym fragmentem trasy prowadzącej do terminala samochodowego w Koroszczynie, przy granicy z Białorusią.

W postępowaniu wpłynęło dziewięć ofert. Najniższą cenę 445 mln zł - zaproponowało konsorcjum Trakcja (lider) i Kauno tiltai. Pozostałe propozycje wahały się od 457,7 mln zł do ponad 631 mln zł. W przetargu kryterium ceny stanowi 60 proc. oceny, a pozostałe punkty przyznawane są za przedłużenie okresu gwarancji na ekrany akustyczne (10 proc.) i obiekty mostowe (30 proc.).

Zakres prac na A2 na wschód od Białej Podlaskiej

Nowy odcinek będzie posiadał dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku oraz rezerwę terenu pod dobudowę trzeciego pasa. Powstanie węzeł Dobryń i para Miejsc Obsługi Podróżnych - Kijowiec Północ i Południe. Projekt obejmuje także budowę obiektów inżynierskich, dróg lokalnych, oświetlenia, odwodnienia oraz infrastruktury dla pieszych i rowerzystów.

W ramach inwestycji przewidziano montaż urządzeń ochrony środowiska oraz elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu. Roboty mają objąć również ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe i chodniki, co ułatwi poruszanie się mieszkańcom okolicznych miejscowości.

Kiedy pojedziemy nowym odcinkiem A2?

Podpisanie umowy z wykonawcą planowane jest na IV kwartał 2025 r., o ile nie wpłyną odwołania. Całość prac ma potrwać 32 miesiące od daty zawarcia kontraktu, z czego 10 miesięcy zajmie etap projektowania. Z harmonogramu robót wyłączone będą okresy zimowe, a zakończenie inwestycji przewidziano w 2029 r.

Równolegle toczą się prace na odcinku Siedlce - Swory o długości blisko 50 km. Zaawansowanie poszczególnych fragmentów wynosi obecnie od 76 do 83 proc. Najbliższy Białej Podlaskiej odcinek jest gotowy, lecz ruch zostanie na nim puszczony dopiero po zakończeniu prac na wcześniejszych fragmentach.

Projektowana jest również trasa z Białej Podlaskiej do przejścia granicznego w Kukurykach. W zależności od sytuacji geopolitycznej, możliwe będzie rozpoczęcie budowy 6,8 km odcinka Dobryń - Kukuryki.

Nowy Mercedes CLA Shooting Brake interia INTERIA.PL