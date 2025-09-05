Firma Cazoo przeprowadziła ankietę na próbie dwóch tysięcy kierowców. Wyniki pokazują, że strach przed stacją benzynową to realny problem psychologiczny dotykający pokolenie Z.

Połowa młodych kierowców przyznaje, że jeździ na rezerwie do ostatniej chwili, byle tylko odwlec wizytę na stacji. Co czwarty ankietowany z tej grupy wiekowej doświadczył już sytuacji, gdy zabrakło mu paliwa w trakcie jazdy. Aż 67 procent respondentów regularnie prosi partnera, rodzica lub przyjaciela o zatankowanie samochodu za nich.

Czego dokładnie boją się młodzi na stacji benzynowej?

Badanie szczegółowo analizuje źródła lęku. Wysokie ceny paliw to tylko wierzchołek góry lodowej. Młodzi kierowcy boją się przede wszystkim popełnienia błędu na oczach innych ludzi. Lista obaw jest długa i zaskakująca dla starszego pokolenia.

Najczęściej wymieniane lęki to nieprawidłowe ustawienie samochodu przy dystrybutorze, wybór niewłaściwego rodzaju paliwa oraz problemy z obsługą pistoletu paliwowego. Młodzi obawiają się, że paliwo się rozleje, że nie trafią wlewem do zbiornika lub że zapomną zakręcić korka. Każda z tych sytuacji oznacza dla nich publiczną kompromitację.

Do tego dochodzą obawy higieniczne - dotykanie "brudnego" pistoletu czy klamek na stacji. Część młodych kierowców panicznie boi się kolejek, które potęgują presję szybkiego i sprawnego działania. Nawet płatność kartą przy dystrybutorze, o ile jest taka możliwość, stanowi źródło stresu.

Pokolenie Z za kierownicą

Lęk przed tankowaniem to element większego zjawiska. Statystyki brytyjskiego Ministerstwa Transportu pokazują, że odsetek młodych ludzi w wieku 17-20 lat posiadających prawo jazdy spadł o połowę w porównaniu z końcem lat 80. Obecnie tylko co czwarty młody człowiek ma pełne uprawnienia, podczas gdy w 1989 roku było to niemal 50 procent.

Harry Waring, ekspert motoryzacyjny z Cazoo, podkreśla, że tankowanie wydaje się prostą czynnością tylko dla doświadczonych kierowców. Dla młodych to źródło autentycznego stresu związanego z presją społeczną i brakiem pewności siebie. Problem nie ogranicza się tylko do stacji benzynowych.

Parkowanie - jeszcze większe wyzwanie dla młodego pokolenia

Wcześniejsze badania tej samej firmy ujawniły, że młodzi kierowcy mają jeszcze większy problem z parkowaniem. Aż 96 procent osób w wieku 18-28 lat odczuwa lęk przed parkowaniem równoległym lub cofaniem. Dwie trzecie młodych kierowców regularnie prosi innych o zaparkowanie samochodu za nich.

Producenci samochodów i operatorzy stacji benzynowych mogą pomóc młodym kierowcom. Systemy płatności bezdotykowych eliminują konieczność wchodzenia do budynku stacji. Aplikacje mobilne pozwalają zapłacić bez kontaktu z kasjerem. Niektóre stacje oferują też asystę pracownika przy tankowaniu.

Łatwo wyśmiać młodych kierowców za strach przed czymś tak podstawowym jak tankowanie. Jednak problem, jak widać, istnieje. Rzeczywistość jest inna niż jeszcze 30 lat temu, inne są warunki, w których przedstawiciele Gen Z byli wychowani, wreszcie - inne jest także doświadczenie i indywidualne podejście każdego człowieka.

