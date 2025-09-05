W skrócie Brytyjski motocyklista został zatrzymany przez szwajcarską policję po wyprzedzeniu aż 47 pojazdów w tunelu Gotarda, gdzie obowiązuje całkowity zakaz wyprzedzania.

Oprócz wysokiej grzywny, która może wynieść ponad 13 tysięcy euro, otrzymał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów na terenie Szwajcarii.

Tunel Gotarda jest jednym z najdłuższych w Europie, posiada zaawansowane systemy kontroli, a surowe kary mają zapobiegać niebezpiecznym zachowaniom na tej newralgicznej trasie.

Pod koniec sierpnia 2025 roku brytyjski motocyklista złamał absolutny zakaz wyprzedzania obowiązujący w całym tunelu i minął aż 47 pojazdów - dwie ciężarówki oraz 45 samochodów osobowych. Szwajcarska policja zatrzymała go tuż po wyjeździe z tunelu.

Oprócz postępowania karnego kierowca otrzymał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów na terytorium Szwajcarii. To jednak dopiero początek jego problemów..

Mandat za wyprzedzanie w tunelu

Ostateczna wysokość grzywny nie została jeszcze ustalona, ponieważ w Szwajcarii przy poważnych wykroczeniach drogowych kary są uzależnione od dochodów sprawcy. Wstępne wyliczenia wskazują jednak na kwotę minimum 13 tysięcy euro. Każde pojedyncze wyprzedzenie w tunelu to koszt około 250-270 euro, co przy 47 manewrach daje zawrotną sumę.

Do mandatu dochodzi oskarżenie o rażące naruszenie federalnej ustawy o ruchu drogowym. Kierowca został również oskarżony o prowadzenie pojazdu w stanie uniemożliwiającym bezpieczną jazdę. Władze nie sprecyzowały, czy chodziło o przemęczenie, wpływ alkoholu, narkotyków czy leków. Każda z tych okoliczności może znacząco podwyższyć finalną karę.

Dlaczego zasady w tunelu Gotarda są tak surowe?

Tunel Gotarda to nie zwykły przejazd pod ziemią. Jego długość wynosi prawie 17 kilometrów, co czyni go jednym z najdłuższych tuneli drogowych na świecie. Łączy miejscowość Göschenen w kantonie Uri z Airolo w Ticino i stanowi kluczowe połączenie między północą a południem Europy. Codziennie przejeżdża tędy kilkanaście tysięcy pojazdów.

Konstrukcja tunelu wymusza szczególną ostrożność. Dwa pasy ruchu bez fizycznej separacji, ograniczona widoczność, wysokie temperatury i brak możliwości zjechania na pobocze tworzą warunki, w których o wypadek nietrudno.. Dlatego wyprzedzanie jest tu całkowicie zabronione na całej długości tunelu.

W tunelu ponad 100 kamer rejestruje każdy metr trasy. System uzupełniają czujniki dymu, detektory pożaru i regularnie rozmieszczone telefony alarmowe. Wszystkie dane trafiają do centrum kontroli, gdzie operatorzy śledzą ruch 24 godziny na dobę.

Dzięki tej technologii policja mogła dokładnie udokumentować każde z 47 wyprzedzeń brytyjskiego motocyklisty. Nagrania stanowią niepodważalny dowód w sprawie. System pozwala też na natychmiastową reakcję - służby czekały już na kierowcę przy wyjeździe z tunelu.

Szwajcaria słynie z wysokich kar za wykroczenia drogowe, szczególnie w newralgicznych miejscach jak tunele alpejskie. Wyprzedzanie mimo zakazu to wydatek minimum 250 euro za każdy manewr. Przy większej liczbie wykroczeń kwoty się sumują bez żadnych rabatów.

Jazda pod wpływem alkoholu jest karana jeszcze surowiej. Już przy 0,5 promila kierowca musi liczyć się z mandatem 550-730 euro i ostrzeżeniem. Przekroczenie 0,8 promila oznacza automatyczną utratę prawa jazdy na minimum trzy miesiące oraz grzywnę uzależnioną od dochodów, często sięgającą kilku tysięcy euro. System kar progresywnych sprawia, że najbogatsi kierowcy płacą nawet sześciocyfrowe kwoty.

Najbardziej dotkliwą sankcją dla brytyjskiego motocyklisty jest dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów w Szwajcarii. To kara stosowana wyjątkowo, tylko w przypadkach skrajnej nieodpowiedzialności zagrażającej życiu innych uczestników ruchu. Zakaz obejmuje wszystkie kategorie pojazdów i nie podlega przedawnieniu.

