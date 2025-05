Prace mają być przeprowadzone przy zachowaniu ruchu drogowego, co wymaga opracowania skomplikowanej organizacji ruchu.

Przewidywana jest rozbudowa trasy do trzech, a miejscami nawet czterech pasów ruchu oraz wdrożenie odnawialnych źródeł energii do zasilania infrastruktury.

Od lat autostrada A2 na odcinku między Łodzią a Warszawą należy do tych fragmentów dróg w Polsce, gdzie natężenie ruchu jest największe. Niedawne wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu wykazały, że liczba pojazdów przejeżdżających tym odcinkiem w ciągu dnia wynosi, w zależności od lokalizacji i pory, od ponad 50 tys. do niemal 100 tys. Ponadto drogowcy przewidują dalszy wzrost ruchu, dlatego rozbudowa trasy jest niezbędna, aby zwiększyć komfort podróżujących.

O planach poszerzenia autostrady A2 między Warszawą a Łodzią mówi się już od 2022 roku. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że inwestycja wreszcie nabierze tempa. Jak poinformowali właśnie drogowcy - udało im się zebrać komplet decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę autostrady A2. Tym samym przed ruszeniem prac pozostało już tylko ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawców.

Autostrada A2 docelowo będzie wyposażona w trzy pasy ruchu w obu kierunkach na odcinku między węzłami Łódź Północ a Pruszków, natomiast od Pruszkowa do węzła Konotopa powstaną nawet cztery pasy. W ramach inwestycji przewidziano także dodatkowe prace przy węźle Łódź Północ - tam trasa nie zostanie poszerzona, ale zostanie wymieniona nawierzchnia oraz zamontowane nowe, energooszczędne oświetlenie.

GDDKiA podjęła decyzję, że rozbudowany odcinek autostrady A2 będzie trasą samowystarczalną pod względem energetycznym. Oznacza to wykorzystanie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) do zasilania infrastruktury drogowej oraz oświetlenia. Wszystkie urządzenia elektryczne związane z funkcjonowaniem drogi - takie jak oświetlenie czy stacje meteorologiczne - mają być zasilane energią pochodzącą z odnawialnych źródeł. To innowacyjne rozwiązanie, które ma stać się wzorem dla przyszłych projektów.