W skrócie Chery wprowadza do Polski nową markę luksusowych samochodów elektrycznych Exlantix, konkurującą z Teslą i Nio.

W 2025 roku w Polsce zadebiutują dwa modele Exlantixa, sedan ES i SUV ET, oferujące nowoczesne technologie i wysokie osiągi.

Oba modele przeszły intensywne testy na całym świecie, a samochody Chery coraz śmielej wkraczają na europejski rynek.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Samochody Exlantixa trzeba traktować jako konkurencję Tesli, Nio czy Xpenga. Chiński producent zdradził swoje zamierzenia i wiemy już, jakich pojazdów możemy spodziewać się w naszym kraju.

Na początek, jeszcze w 2025 roku, w Polsce zadebiutują dwa modele Exlantixa - ES i ET. Oba mają cechować się wysokimi osiągami, zaawansowanie technologicznym i wysoką jakością wykonania.

Exlantix ES. Co to za auto?

ES to duży sedan o długości 495 cm, szerokości 198 cm i wysokości 148 cm. Rozstaw osi tego modelu mierzy równe 3 metry, co gwarantuje, że w kabinie nie będzie brakować miejsca. Wręcz przeciwnie, można oczekiwać naprawdę obszernego wnętrza, bowiem pod względem gabarytów samochód może się więc mierzyć np. z Porsche Taycan.

Exlantix ES będzie dostępny w wersji jednosilnikowej, tylnonapędowej o mocy 308 KM (425 Nm) z baterią o pojemności 77 kWh lub w dwusilnikowej (przedni silnik o mocy 165 KM) z napędem wszystkich kół i baterią 100 kWh. Wersja słabsza rozpędza się do 100 km/h w 5,6 s, a mocniejsza - w 3,7 s. Jak widać, nie tylko rozmiary są na poziomie Porsche.

Exlantix ET. Co to za model?

Exlantix ET to SUV o rozmiarach (495 cm długości, 197 cm szerokości i 167 cm wysokości; rozstaw osi 3 m) zbliżonych do ES. Oba modele mają również bardzo podobne rozwiązania techniczne. ET będzie dostępne w trzech wersjach napędowych o mocach 313 KM, 500 i 562 KM.

Modele ES i ET zostały zbudowane na platformie 800V, co zapewnia szybkie ładowanie, z mocą nawet 420 kW.

Exlantix ET to SUV dzielący rozwiązania techniczne z modelem ES Bloomberg Getty Images

Chiński producent zapewnia, że oba modele mają za sobą szeroki program testowy, auta sprawdzano na całym świecie, w różnych warunkach klimatycznych. W 2024 roku samochody pokonały łącznie 32 tys. km na trasach w całej Europie, w tym również w Polsce.

Program testowy obejmował również realistyczne symulacje w ekstremalnych i zróżnicowanych warunkach - od mroźnych regionów Europy Wschodniej, przez gorące pustynie Bliskiego Wschodu, zatłoczone miasta Europy Zachodniej, aż po górskie i wilgotne tereny Ameryki Południowej.

Chery wzmacnia swoją pozycję w Europie

Do koncernu Chery należą marki Omoda i Jaecoo. Dosłownie kilka dni temu w Polsce debiutowały również modele macierzystej marki Chery - Tiggo 7 i Tiggo 8. O ile jednak samochody tych marek mają napędy spalinowe i hybrydowe, o tyle Exlantix zamierza debiutować z autami elektrycznymi. To jest zaskakujące bo w Chinach ES i ET są dostępne w wersjach hybrydowych.

Trzeba przy tym pamiętać, że samochody elektryczne produkowane w Chinach i eksportowane do Europy są obłożone wysokimi cłami. Czy w tej sytuacji cena będzie atutem aut Exlantixa? Przekonamy się jesienią, gdy nowe modele oficjalnie trafią do polskiej dystrybucji.

To najlepsze chińskie auto w Polsce. Kosztuje od 115 500 zł INTERIA.PL