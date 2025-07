Prozaiczna czynność, jaką jest tankowanie samochodu, może przemienić się w sytuację, która napsuje krwi kierowcy. Chodzi o problem z dostępem do wlewu paliwu.

Najczęstszym problemem, szczególnie zimą, jest klapka wlewu paliwa, która nie chce się otworzyć. W tej sytuacji winny jest siłownik zamka, który zamarza lub pod wpływem brudu dochodzi do uszkodzenia tego elementu. Jednak problem z klapką może się zdarzyć przez cały rok. Wystarczy, że poluzuje się kabelek zasilający, przez co nie dochodzi impuls elektryczny, który go aktywuje.