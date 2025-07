Wiele osób wciąż wybiera samochód jako jedyny słuszny sposób podróży na zagraniczne wczasy. Inni na miejsce dolatują samolotem, a dopiero potem wynajmują samochód, by dostać się do konkretnej lokalizacji. Niezależnie od tego, do której grupy jest nam bliżej, przy planowaniu warto sprawdzić, gdzie paliwo jest najtańsze.

Koszty paliwa w Europie zależą od wielu rzeczy

Koszty paliwa w wielu europejskich państwach są przytłaczająco wysokie. Wpływ na to ma wiele różnych czynników, począwszy od sytuacji politycznej w państwach eksportujących ropę, a zakończywszy na lokalnych regulacjach w europejskich państwach. Różne koszty produkcji, zmienna wysokość opłat paliwowych, akcyzy i podatków, a także marża powodują znaczne rozbieżności w kosztach paliwa. Różnice potrafią sięgać nawet 4 złotych na litrze pomiędzy najdroższym a najtańszym paliwem w Europie.

Najdroższe paliwo w Europie. Trzy kraje na końcu rankingu

Wybierając się w podróż za granicę samochodem, lepiej unikać Szwajcarii, Danii oraz Holandii. To właśnie te państwa oferują obecnie najdroższe paliwo na starym kontynencie. W zależności od kraju, średnie koszty benzyny mogą wynieść ponad 8 złotych za litr. Najdrożej jest w Holandii, gdzie za litr benzyny na początku lipca trzeba było zapłacić około 1,92 euro, czyli 8,15 zł. Kilka groszy mniej zapłacić należało w Danii, gdzie średni koszt litra benzyny wyniósł 14,27 DKK, a zatem 8,12 zł. W Szwajcarii litr benzyny wyniósłby nas 1,71 CHF, a zatem 7,79 zł.

Oczywiście warto mieć na względzie to, że ceny paliwa są dynamiczne i ulegają zmianom na bieżąco. Niemniej, bazując na przedstawionych danych, można oszacować orientacyjny koszt przejechania 100 km samochodem ze spalaniem na poziomie 8l/100km. Okazuje się, że w Holandii taka podróż będzie kosztować 65,20 zł, w Danii 64,96 zł, a w Szwajcarii 62,32 zł. Przy założeniu, że średnia pojemność baku w samochodach wynosi około 38 litrów, tankowanie do pełna w Holandii wyniesie nas 309,70 zł, w Danii 308,56 zł, a w Szwajcarii 296,02 zł.

Najtańsze paliwo w Europie. Niespodziewany faworyt

Skoro już wiemy, które kraje najlepiej omijać, decydując się na podróż samochodem za granicę, dowiedzmy się, gdzie taka podróż będzie najbardziej opłacalna. Okazuje się, że niekwestionowanym zwycięzcą rankingu najtańszych paliw w Europie okazuje się Turcja. Litr paliwa w tym państwie kosztuje zaledwie 51,21 TRY, a zatem 4,63 zł. Nieco drożej jest w Bułgarii, gdzie za litr benzyny zapłacimy 2,42 BGN, a zatem 5,26 zł. Na trzecim miejscu w zestawieniu znajduje się Malta, gdzie zatankowanie jednego litra benzyny wyniesie nas 1,34 euro, czyli 5,69 zł.

Przejechanie 100 km w Turcji samochodem, który spala 8l/100km będzie kosztować 37,04 zł, w Bułgarii 42,08 zł, a na Malcie 45,52 zł. Koszt zalania 38-litrowego baku do pełna wyniesie 175,94 zł w Turcji, 199,88 zł w Bułgarii oraz 216,22 zł na Malcie.

Ile zapłacimy za podróż do kraju, w którym paliwo jest najtańsze?

Choć paliwo w Turcji jest zdecydowanie najtańsze w Europie, dotarcie tam samochodem to wciąż spore wyzwanie. Jedna z najkrótszych darmowych tras lądowych z Warszawy do Stambułu liczy około 2040 km, co przekłada się na 26 godz. ciągłej jazdy. Po drodze trzeba pokonać 375 km przez Polskę, 186 km przez Słowację, 299 km na Węgrzech, 374 km w Serbii, 300 km w Bułgarii i około 290 km w samej Turcji. Biorąc pod uwagę ceny paliwa (6 zł za litr w Polsce, 6,52 zł na Słowacji, 6,30 zł na Węgrzech, 6,45 zł w Serbii, 5,26 zł w Bułgarii i 4,63 zł w Turcji) łączny koszt samego paliwa na tej trasie to około 854,36 zł.

Tankując samochód, zwykle nie odmierzamy paliwa na konkretny dystans. Raczej staramy się uzupełniać bak do pełna, co zazwyczaj pozwala pokonać 450 km. W ten sposób pierwsze tankowanie zaliczymy w Polsce płacąc 228 zł, kolejne na Słowacji za 247,76 zł, następnie na Węgrzech płacąc 239,40 zł, dalej 245,10 zł zapłacimy w Serbii, 199,88 zł w Bułgarii, a na końcu za 175,94 zł zalejemy bak do pełna w Turcji. W sumie daje to wydatek 1336 zł, i to tylko na paliwo.

