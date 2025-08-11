Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, odcinek S7 na północ od Warszawy jest już w końcowej fazie realizacji. Obecnie wykonywana jest podbudowa oraz układana nawierzchnia, prowadzone są roboty brukarskie i mostowe, a także przebudowywane kolizje z infrastrukturą podziemną. Równolegle montowane są ekrany akustyczne wraz z ich wypełnieniem. Po zakończeniu inwestycji kierowcy zyskają po trzy pasy w każdym kierunku, co wyraźnie usprawni dojazd do stolicy z północy kraju.

S7 pomiędzy Płońskiem a Czosnowem. Zakres prac

Rozbudowa obecnej drogi dwujezdniowej do parametrów ekspresówki została zaplanowana w trzech etapach. Kolejno, od północnej strony, obejmują one: Płońsk Południe (Siedlin) - Załuski, Załuski - Modlin, a także Modlin - Czosnów.

Procentowe zaawansowanie robót oraz terminy przedstawia się następująco:

Płońsk Południe - Załuski: 79 proc.

Załuski - Modlin: 87 proc.

Modlin - Czosnów: 95 proc.

Rozwiń

Wszystkie kontrakty zostały objęte aneksami wydłużającymi termin realizacji. Odcinek Płońsk Południe - Załuski ma zostać ukończony w marcu 2026 r., natomiast dwa pozostałe zadania - w sierpniu 2025 r. W toku są roszczenia wykonawców dotyczące zarówno wydłużenia czasu na ukończenie, jak i uzyskania dodatkowych środków. Równolegle GDDKiA prowadzi działania mobilizujące, aby główną trasę wszystkich odcinków udostępnić kierowcom jeszcze w tym roku.

Z Warszawy w stronę Płońska w ekspresowym tempie

Obecna droga dwujezdniowa, posiadająca po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, zostanie przekształcona w trasę ekspresową z dwiema jezdniami po trzy pasy w obu kierunkach. Dostęp do niej zapewni sześć węzłów drogowych: Nowy Dwór Mazowiecki, Modlin, Zakroczym, Załuski, Przyborowice i Poczernin. Powstaną także trzy Miejsca Obsługi Podróżnych - MOP Modlin, Załuski i Poczernin - a także Obwód Utrzymania Drogi. Projekt obejmuje budowę obiektów inżynierskich, takich jak mosty, wiadukty i przepusty, oraz dróg służących obsłudze terenów przyległych.

Dofinansowanie inwestycji pochodzi ze środków UE, w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Planowany łączny koszt realizacji odcinka drogi ekspresowej S7 przekracza 2,8 miliarda złotych. Wydatki kwalifikowalne stanowią blisko 1,5 miliarda zł, natomiast unijne dofinansowanie sięga ponad 1,2 miliarda złotych.

Audi A6 znowu ma silniki spalinowe. Ale nie myślcie tylko o TDI Maciej Olesiuk INTERIA.PL