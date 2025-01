Na drodze krajowej nr 7 między Płońskiem i Czosnowem trwają obecnie prace zmierzające do dostosowania jej do standardów trasy ekspresowej S7. Prace prowadzone są przy zachowaniu przejezdności pojazdów dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Ich postęp przekłada się na wprowadzenie kolejnych zmian w organizacji ruchu.

Dziś drogowcy wprowadzają kolejne na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 7 i 85 z drogą wojewódzką nr 579 w miejscowości Kazuń. Mają one związek z otwarciem węzła Nowy Dwór Mazowiecki. W związku z tym ruch drogą krajową nr 7 odbywać się będzie po tymczasowej jezdni dwoma pasami dla każdego kierunku (prawe pasy mają szerokość 3 m, a lewe 2,96 m). Ograniczenie prędkości na trasie wynosi 50 km/h. Ponadto przez jezdnie utrzymany będzie ruch pieszych. Nad obsługą ruchu czuwać będzie sygnalizacja świetlna.

Zjazd od strony Gdańska w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego prowadzony będzie bezkolizyjnym wiaduktem nad DK7. Kierowcy jadący od strony Warszawy natomiast skorzystają z tymczasowej jezdni prowadzącej do DK85.

Drogowcy zapowiadają, że utrzymany zostanie zjazd do DW579 w kierunku Błonia. Kierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 8 ton jadący w przeciwnym kierunku, skorzystają z objazdu prowadzącego drogą 899 i 575 do DK85 w miejscowości Sady. Pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 ton poruszać się będą objazdami od miejscowości Błonie drogami DK92, S8, DK50 i DK62 przez Warszawę, Sochaczew i Wyszogród.