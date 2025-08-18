Radiowozy policyjne w nowej wersji kolorystycznej zadebiutowały w 2022 roku. Jest to wynik regulacji od dawna zapowiadanych przez ministerstwo Infrastruktury. Najbardziej zauważalną zmianą okazuje się jaskrawe ubarwienie tworzone przez większą ilość elementów odblaskowych. Powodują one, że pojazdy policyjne są widoczne z daleka. Jednak to nie jedyna zmiana. Wprawni obserwatorzy zauważyli coś, co okazuje się być źródłem niemałego niepokoju. Na radiowozach pojawiła się tajemnicza puszka ukryta w przednich zderzakach. Czym właściwie jest ten element?

Jak powinien być oznakowany radiowóz policyjny?

Szczegóły dotyczące oznakowania pojazdów uprzywilejowanych należących do policji określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich wyposażenia.

W § 31 tego rozporządzenia czytamy, że za wyjątkiem motocykli, pojazdy policji muszą posiadać srebrną barwę nadwozia i charakterystyczne oznakowanie. Mowa tutaj o niebieskim pasie wyróżniającym, w który wkomponowane są prostokątne elementy odblaskowe w kolorze białym. Po obydwu bokach radiowozu oznakowanego, na niebieskim pasie powinien znajdować się biały odblaskowy napis POLICJA.

Dodatkowo przepisy dopuszczają wprowadzenie szeregu innych elementów oznakowania, jak np. świetlny napis "POLICJA" na dachu samochodu, oznaczenie rodzaju pełnionej służby i numer taktyczny. Na przodzie pojazdu na masce powinien znajdować się kolejny napis "POLICJA" na niebieskim tle. Radiowozy policyjne mogą również posiadać oznaczenie składające się z policyjnej gwiazdy z napisem "POMAGAMY I CHRONIMY".

Obowiązkowe wyposażenie radiowozu policyjnego

Pojazdy policyjne podobnie, jak każdy inny pojazd poruszający się po drodze, muszą spełniać określone wymagania pod względem obowiązkowego wyposażenia. Radiowóz policyjny musi posiadać gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy. Poza tym musi być wyposażony w elementy, które pozwalają mu pełnić rolę pojazdu uprzywilejowanego.

Szczegółowe wymagania dotyczące bardziej niestandardowego wyposażenia po raz kolejny odnajdziemy w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich wyposażenia. Zgodnie z nim każdy pojazd uprzywilejowany musi być wyposażony w dwa rodzaje sygnałów ostrzegawczych - dźwiękowy i świetlny błyskowy. Ponadto przepisy dopuszczają zastosowanie tzw. "szperacza", czyli zewnętrznego światła barwy białej lub żółtej selektywnej, o zmiennym kierunku strumienia świetlnego.

Rozporządzenie określa także szczegółowe wymagania dotyczące sygnałów dźwiękowych. Zgodnie z nim, radiowozy powinny emitować dźwięk o zmiennym tonie, a fale akustyczne powinny być kierowane co najmniej do przodu. Używanie sygnałów dźwiękowych powinno być niezależne od sygnałów świetlnych. Innymi słowy, obydwa typy sygnałów powinno dać się uruchomić osobno.

Dziwna puszka na zderzaku radiowozu. Co to jest?

Ostatnimi czasy na zderzakach samochodów policyjnych zauważono element, który wzbudza mieszane emocje wśród użytkowników samochodów osobowych. Część z nich obawia się, że są to radary prędkości, będące nową bronią w walce z kierowcami przekraczającymi dozwoloną prędkość. Skojarzenie okazuje się zasadne, biorąc pod uwagę fakt, że jakiś czas temu Generalna Inspekcja Transportu Drogowego montowała podobne urządzenia w swoich radiowozach. Okazało się, że służą one do kontroli prędkości.

Na szczęście obawy wielu kierowców na temat zauważonych puszek okazują się nieco przesadzone. To element, który nie służy do pomiaru prędkości, ale wpisuje się w listę obowiązkowego wyposażenia radiowozów policyjnych. Jego zadaniem jest emisja sygnałów dźwiękowych o zmiennej częstotliwości. Okazuje się, że to głośnik dynamiczny, który z oczywistych powodów jest zamontowany z przodu. Można go zauważyć także w policyjnych busach i furgonach.

