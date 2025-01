Łatwiejsza podróż znad morza w góry – kolejne odcinki S7 już oddane

Dzięki nowej infrastrukturze kierowcy mogą teraz przejechać z Gdańska do Krakowa już w około 5 godzin, co jeszcze kilka lat temu było niemożliwe. Trasa S7 staje się także kluczowym połączeniem dla ruchu towarowego, znacznie skracając czas przewozu i zwiększając jego efektywność.

Odcinek Widoma - Kraków zrealizowano dzięki środkom zarówno z Programu Infrastruktura i Środowisko, jak i z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Całe dofinansowanie unijne przeznaczone na ten odcinek to ok. 1 miliard zł.

Ponad 13-kilometrowy odcinek Widoma - Kraków otwarto 23 grudnia 2024 r. Do budowy tej trasy, według informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wykorzystano aż 210 tysięcy ton mas bitumicznych. W trakcie realizacji projektu powstało także 19 zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 17,2 miliona litrów, a także 4 węzły drogowe umożliwiające rozprowadzenie ruchu do pobliskich miejscowości i dróg dojazdowych.

Prace nad trasą S7 to dowód na to, jak skutecznie Polska wykorzystuje fundusze unijne do modernizacji infrastruktury drogowej. W efekcie powstaje nowoczesna sieć transportowa, która nie tylko wspiera rozwój regionalny, ale także zwiększa komfort i bezpieczeństwo podróży.

Warto podkreślić, że droga S7 to część transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, co oznacza, że ma kluczowe znaczenie dla międzynarodowego ruchu towarowego. Trasa S7 wpisuje się w jeden z najważniejszych korytarzy tej sieci – Korytarz Bałtyk-Adriatyk. Łączy on porty nad Bałtykiem, takie jak Gdańsk i Gdynia, z regionami Europy Środkowej i Południowej, prowadząc w kierunku krajów adriatyckich, takich jak Słowenia czy Włochy. Większa przepustowość trasy pozwala także na szybszy przewóz towarów, co wspiera eksport i import oraz pozytywnie wpływa na rozwój gospodarczy Polski.