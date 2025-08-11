W skrócie Volkswagen kończy produkcję modelu Touareg po 24 latach wraz z modelem ID.5 w odpowiedzi na nowe trendy rynkowe.

Nowym flagowym SUV-em marki zostanie bardziej przystępny cenowo Tayron, który zastąpi luksusowego Touarega.

Zmiany wynikają ze spadku zainteresowania drogimi SUV-ami oraz konieczności dostosowania oferty do potrzeb konsumentów.

W 2002 r. na rynku zadebiutował Touareg, który miał być odpowiedzią na potrzeby klientów poszukujących dużego i przestronnego samochodu typu SUV radzącego sobie w terenie, a przy okazji zaskakującego wyposażeniem oraz jakością wykonania. Od samego początku zapowiadano, że nie będzie to "samochód dla ludu", a zupełnie nowa twarz marki, którą miał tworzyć wraz z Passatem W8 i Phaetonem. Otwarcie mówił o tym zresztą ówczesny szef koncernu, Ferdinand Piëch, dlatego Touareg osadzony został na tej samej płycie podłogowej co Audi Q7 czy Porsche Cayenne.

Volkswagen Touareg zadebiutował w 2002 r. Informacja prasowa (moto)

Po ponad dwóch dekadach zniknie z oferty flagowy SUV Volkswagena

Volkswagen Touareg w Stanach Zjednoczonych nie jest sprzedawany od 2017 r., a niemiecki producent zastąpił go znacznie bardziej przystępnym cenowo Atlasem. Chociaż od tamtego momentu firma kontynuowała jego sprzedaż na innych rynkach, serwis Autocar potwierdził, że Volkswagen planuje wycofać z oferty dwa modele. Jednym z nich będzie Touareg, którego produkcja zakończy się po 24 latach od debiutu - w 2026 r.

Produkcja Touarega zakończy się po 24 latach. Fot. Konrad Stopa INTERIA.PL

Autocar przekonuje, że Volkswagen zmienia swoją politykę za sprawą zupełnie nowych trendów na rynku. Dziś klienci przede wszystkim decydują się na znacznie tańsze SUV-y, a te najdroższe i najbardziej luksusowe stają się utrapieniem dla wielu producentów z powodu niskiego zainteresowania oraz wysokich kosztów produkcji. Niemiecki koncern planuje iść w zupełnie inną stronę, która ma odpowiadać na potrzeby konsumentów z całego świata.

Koncern wycofuje się także ze sprzedaży modelu ID.5, który na rynku zadebiutował w 2021 r. jako bardziej sportowa wersja ID.4. VW chciał tym modelem trafić w gusta konsumentów na rynku chińskim, jednak efekt był odwrotny do zamierzonego i zdecydowanie większą popularnością cieszył się bardziej uniwersalny i funkcjonalny ID.4. Nie był to jednak jedyny problem tego modelu, ponieważ nie był on również dostępny w sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Niska sprzedaż globalna przełożyła się na podjęcie decyzji o zakończeniu produkcji elektrycznego SUV-a coupe do 2027 r.

Drugim modelem, który zostanie wycofany z gamy VW będzie ID.5. Volkswagen materiały prasowe

Zamiast luksusu i prestiżu będzie użyteczność. Ten model wypełni lukę po Touaregu

W 2026 r. na dobre pożegnamy się z Touaregiem, a jego miejsce ma wypełnić bardziej uniwersalny SUV w niższej cenie. Mowa o Tayronie, który początkowo plasował się pomiędzy Tiguanem a Touaregiem, a już niebawem na dobre zastąpi prestiżowego SUV-a, który ma podbić rynek za sprawą znacznie atrakcyjniejszego stosunku ceny do jakości.

Tayron wyróżnia się na tle Tiguana przede wszystkim zmienionym kształtem reflektorów oraz bardziej masywnym przednim pasem. Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Ci, którzy lubują się w modelu Touareg, mają jeszcze szansę go kupić w polskich salonach. Ceny rozpoczynają się od około 338 tys. zł za wersję z jednostką napędową 3.0 V6 TDI o mocy 231 KM, ale dokładając kilka gadżetów czy wybierając wariant R-Line z napędem 4MOTION i 8-biegowym Tiptronikiem, można osiągnąć pułap pół miliona złotych.

Z kolei najtańsza odmiana Tayrona Life z silnikiem 1.5 eTSI z układem miękkiej hybrydy kosztuje 183 690 zł, natomiast najdroższa jest wersja R-Line Plus z benzynową jednostką 2.0 i skrzynią DSG, za którą należy zapłacić 235 590 zł. Warto dodać, że samochód ten dostępny jest również z napędem hybrydowym typu plug-in, który generuje moc 150 lub 177 KM.

