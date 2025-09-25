W skrócie Polski rząd zamknął granicę z Białorusią w odpowiedzi na rosyjsko-białoruskie ćwiczenia Zapad 2025 prowadzone w pobliżu polskiej granicy.

Teraz, po zakończeniu manewrów, przejścia graniczne zostały ponownie otwarte, ale sytuacja będzie monitorowana.

Jeśli zagrożenie wzrośnie, rząd nie wyklucza ponownego zamknięcia przejść granicznych.

Dlaczego zamknięto granice z Białorusią?

Przejścia graniczne z Białorusią zostały zamknięte w nocy z 11 na 12 września 2025 roku. Miało to związek z rozpoczynającymi się 12 września rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami wojskowymi Zapad 2025 prowadzonymi w pobliżu polskich granic. Decyzja polskich władz objęła zarówno przejścia drogowe i kolejowe. Tłumaczono również, że miała ona charakter prewencyjny. Podkreślano, że zamknięcie granic było podyktowane bezpieczeństwem państwa i obywateli. Zapowiadano również, że przejścia będą ponownie otwarte dopiero wtedy, gdy rząd będzie miał 100 proc. pewności, że sytuacja nie stwarza żadnego zagrożenia dla naszego kraju.

Czy granice z Białorusią są otwarte?

O północy ze środy na czwartek, czyli z 24 na 25 września, przejścia graniczne z Białorusią zostały ponownie otwarte. "Zakończenie manewrów Zapad zmniejsza zagrożenia związane z agresywną postawą naszych wschodnich sąsiadów" - stwierdził premier Donald Tusk. Szef rządu dodał, że na decyzję o ponownym otwarciu przejść wpływ miały interesy polskich przewoźników, w tym PKP Cargo.

"Tak jak zapowiadaliśmy, po dokładnej analizie przeprowadzonej na podstawie informacji uzyskanych od służb, otwieramy ponownie granicę. Stale monitorujemy sytuację" - powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przywrócono ruch na przejściach granicznych Terespol-Brześć w ciągu drogi krajowej nr 2 (dla ruchu osobowego) oraz na drodze krajowej nr 68 Kukuryki-Kozłowicze (dla pojazdów ciężarówych). Jeśli chodzi o przejścia kolejowe dla ruchu towarowego, będą to: Kuźnica Białostocka-Grodno, Siemianówka-Swisłocz oraz Terespol-Brześć.

Czy granice z Białorusią zostaną ponownie zamknięte?

Władze zapewniają, że bezpośrednie ryzyko prowokacji już minęło, ale będą monitorować, co dzieje się po białoruskiej stronie. "Jeśli będzie taka potrzeba, jeśli wzrośnie napięcie albo agresywne zachowanie któregoś z sąsiadów, to nie będziemy się wahać i podejmiemy ponownie decyzję o zamknięciu przejść granicznych" - zapowiedział Donald Tusk.

Rządzący przypominają również, że samo zamknięcie granic nie było jedynym działaniem w odpowiedzi na rosyjsko-białoruskie ćwiczenia. Polscy żołnierze wraz z sojusznikami z NATO wzięli udział w ćwiczeniach "Żelazny Obrońca 25".

