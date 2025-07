Volkswagen podsumował właśnie pierwsze półrocze 2025 roku. Z opublikowanych przez niemieckiego giganta danych wynika, że nowe cła na import samochodów do USA z Kanady i Meksyku kosztowały już koncern ponad 1,3 mld euro, czyli przeszło 7 mln euro dziennie. W rzeczywistości są one nawet dotkliwsze, bo dane dotyczą całego półrocza, a same cła weszły w życie z początkiem kwietnia, więc licząc od tego momentu strata wynosi 14 mln euro dziennie.