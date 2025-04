Wygląda na to, że wizerunkowe wpadki Elona Muska i fala hejtu, jaka wylała się w ostatnim czasie na Teslę w Europie, pomagają podźwignąć się z kryzysu ”kołu zamachowemu niemieckiej gospodarki”, jak często określa się koncern Volkswagen.

Z perspektywy europejskiej branży motoryzacyjnej to świetna wiadomość, bo jeśli tempo elektrycznej ekspansji uda się utrzymać Volkswagen ma duże szanse uniknięcia kar za przekroczenie emisji CO2.

Wiele wskazuje na to, że na naszych oczach zachodzą właśnie historyczne zmiany. W lutym na europejskie drogi (UE, Norwegia, Wielka Brytania i Szwajcaria) trafiło w sumie 966 300 nowych aut, z czego blisko 164,2 tys. stanowiły samochody elektryczne. Wynik jest aż o 26 proc. lepszy niż w lutym 2023 roku. Udział elektrycznych aut bateryjnych w ogóle rejestracji sięgnął 17 proc. i był o 3,5 pkt. proc. większy niż przed rokiem.

Na tym pozytywnym tle udział Tesli w rynku spadł do 9,6 proc. — najniższego poziomu w lutym w ostatnich pięciu latach

Nie ulega wątpliwości, że największym zwycięzcą jest w tej sytuacji Volkswagen . Marka urosła właśnie do miana największego dostawcy samochodów elektrycznych w Europie. W lutym firma dostarczyła europejskim nabywcom 19 565 elektryków, co oznacza poprawę wyniku z ubiegłego roku o rekordowe 180 proc.!

Dla porównania, druga w zestawieniu Tesla osiągnęła wynik 15 737 rejestracji, co oznacza spadek zainteresowania jej ofertą o 44 proc.

O gigantycznym wzroście rejestracji elektryków mówić też można w przypadku należących do Grupy Volkswagena marek Skoda (6 922 rejestracje w lutym, +63 proc. r./r.) i Cupra (5861 rejestracji, +179 proc. r./r.) oraz Porsche (2 521 rejestracji, +459 proc. r./r.)

Warto przypomnieć, że zgodnie z nowymi regulacjami CAFE (Clean Air For Europe) , od 1 stycznia 2025 średnia emisja CO2 dla fabrycznie nowych aut obniżona została w EU do poziomu 93,6 grama/km. Za każdy gram powyżej tego limitu producent pojazdu musi rozliczyć się z kary w wysokości 95 euro.

Z tego punktu widzenia bardzo interesująco wygląda opracowana przez JATO Dynamics struktura udziału konkretnych układów napędowych w rejestracji poszczególnych koncernów motoryzacyjnych w lutym. Wynika z niej, że w przypadku Volkswagena samochody bateryjne stanowiły już 18 proc. ogółu rejestracji, a za kolejnych 8 proc. odpowiadały hybrydy plug-in . 54 proc. sprzedaży należało do aut benzynowych, a pozostałe 20 - samochodów z silnikami Diesla.

Emisja samochodów bateryjnych wynosi 0 g/km, więc każdy sprzedany elektryk oddala widmo zapłacenia przez producenta kary . Podobnie jest obecnie z popularnymi hybrydami plug-in, które - w zależności od zastosowanego trybu pomiarowego - emitują średnio od ok. 20 do 40 gramów CO2/km.

Perspektywa zaoszczędzenia przez Volkswagena nawet 1,5 mld euro rocznie to świetna wiadomość dla niemieckiego giganta, ale ambitny plan Volkswagena ma kilka słabych punktów. Największym jest niepewność dotycząca tego, na ile załamanie sprzedaży Tesli wiąże się z zaangażowaniem Elona Muska w politykę, a na ile jest to efekt zmian generacyjnych, jakich doświadcza właśnie światowy bestseller na rynku elektryków - Tesla Model Y .

Obecna generacja Tesli Model Y zastępowana jest właśnie wersją po kuracji odmładzającej. Oznacza to, że duże spadki zainteresowania tym modelem (-56 proc. rok do roku), mogą być podyktowane nie tyle polityczną działalnością Muska, co raczej wyczekiwaniem nabywców na nowy model.