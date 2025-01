Jak informuje agencja Reuters, niepokojąca wypowiedź paść miała z ust Rolfa Wollera – szefa relacji inwestorskich Volkswagena – w rozmowie z analitykami rynkowymi. W ocenie Wollera sumaryczne koszty nowych limitów emisji CO2, wynikających z wdrożenia kolejnego pułapu regulacji CAFE (Clean Air for Europe) , pochłonąć mogą w przypadku Volkswagena nawet 1,5 mld euro rocznie.

W tym miejscu warto dodać, że - jak donosił niemiecki Der Spiegel – zysk operacyjny firmy po trzech kwartałach spadł z 2,14 mld euro w 2023 roku, do 1,34 mld euro w roku 2024. W takim kontekście doniesienia o 1,5 mld euro strat muszą więc budzić uzasadniony niepokój.

Wstrzymanie dopłat do zakupu samochodów elektrycznych za Odrą w grudniu 2023 roku odcisnęło się głębokim piętnem na cały europejski rynek elektryków. W ubiegłym roku sprzedaż takich pojazdów w UE spadła o blisko 6 proc. do poziomu 1 477 mln pojazdów. Oznacza to udział w ogóle rejestracji na poziomie 13,6 proc.