Według najnowszego raportu sprzedaży za 2025 rok, producent z Ingolstadt odnotował stratę we wszystkich segmentach dostępnych nadwozi. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Audi dostarczyło klientom 196 576 pojazdów, podczas gdy w 2023 roku liczba ta wyniosła 228 550 sztuk. To o 14 proc. mniej. Szczególnie dotkliwy spadek zanotowało Audi A4, które wkrótce zakończy swoją produkcję – sprzedaż tego popularnego dotychczas sedana zmniejszyła się niemal o połowę w porównaniu do ubiegłego roku.

Chociaż nie jest do końca jasne, co dokładnie przyczyniło się do tak dużych strat Audi na rynku niemieckim, eksperci wskazują, że może to być związane z licznymi problemami dotyczącymi całej Grupy Volkswagen. Straty finansowe, restrukturyzacja zakładów oraz zapowiedzi masowych zwolnień niewątpliwie wpłynęły na postrzeganie koncernu i jego marek przez klientów. Ponadto, w ostatnich latach Audi nie wprowadziło zbyt wielu nowych modeli, co pozwoliło konkurencji zdobyć znaczną część rynku.