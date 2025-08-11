Co to za marka Leapmotor?

Leapmotor C10 to SUV oferowany przez chińską markę, która stanowi obecnie jedną z aż 15 producentów będących częścią koncernu Stellantis. Przypomnijmy, francusko-włosko-amerykańska grupa w październiku 2023 roku nabyła 21 proc. udziałów chińskiego producenta. Następnie obie firmy utworzyły spółkę joint venture Leapmotor International, w której 51 proc. udziałów przypadło właśnie Stellantisowi. Nowa firma ma za zadanie sprzedawać tanie samochody marki Leapmotor na wszystkich rynkach poza Chinami.

Jakie napędy ma Leapmotor C10?

Swoją działalność na Starym Kontynencie chiński producent rozpoczął z dwoma modelami - miejskim T03 oraz SUV-em segmentu D, czyli właśnie C10. Ten drugi dostępny jest obecnie w dwóch wersjach napędowych. Pierwszym jest wariant wyłącznie elektryczny generujący 218 KM i 320 Nm. Od 0 do 100 km/h rozpędza się w 7,5 sekundy, a dzięki akumulatorowi o pojemności 69,9 kWh oferuje zasięg w cyklu mieszanym (według norm WLTP) do 424 km.

Drugim wariantem dostępnym w ofercie jest wersja REEV. Samochód jest wyposażony w silnik elektryczny generujący 215 KM i 320 Nm. Za ładowanie akumulatora o pojemności 28,4 kWh i tym samym zwiększenie zasięgu odpowiada range extender w postaci benzynowej jednostki o pojemności 1,5 litra generującej 88 KM i 125 Nm. W tej specyfikacji C10 rozpędza się do 100 km/h w 8,5 sekundy. Zasięg w tej odmianie wynosi łącznie 974 km w cyklu mieszanym, z czego korzystając wyłącznie z energii zgromadzonej w akumulatorze (bez doładowywania z silnika spalinowego) samochód jest w stanie przejechać 145 km. Obie wersje napędowe C10 dostępne są wyłącznie z napędem na tył. Osoby, które chciałyby kupić ten samochód, ale z napędem na cztery koła, wkrótce będą miały taką możliwość.

Leapmotor C10 obecnie dostępny jest w wariancie wyłącznie elektrycznym o mocy 218 KM i w wersji z REEV - elektryczny silnik o mocy 215 KM napędza tylne koła, a akumulator o pojemności 28,4 kWh doładowywany jest przez silnik spalinowy o mocy 88 KM. materiały prasowe

Jaką moc ma nowy Leapmotor C10 AWD?

Przedstawiciele Leapmotor ogłosili wprowadzenie do Europy nowej wersji C10, z napędem na wszystkie koła. Zadeklarowali oni, że samochód został poprawiony, poprzez wyposażenie go w technologie nowej generacji, w odpowiedzi na "rosnące zapotrzebowanie na większy zasięg, szybsze ładowanie i lepszą dynamikę jazdy bez kompromisów w zakresie komfortu wydajności". Wyposażony w dwa silniki elektryczne samochód generuje 585 KM i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4 sekundy. To oznacza, że w tej odmianie C10 będzie najmocniejszy i najszybszy.

Jaki akumulator ma Leapmotor C10 AWD?

Oprócz tego, będzie on również wyposażony w największy jak dotąd akumulator - o pojemności 81,9 kWh. Korzystają z prądu stałego mamy uzupełnić energię od 30 do 80 proc. w 22 minuty. Przedstawiciele chińskiej marki deklarują, że przetestowany w "ekstremalnie niskich temperaturach system zapewnia znakomitą wydajność ładowania bez konieczności wstępnego podgrzewania, zachowując wysoką efektywność nawet przy niskim poziomie naładowania akumulatora".

Leapmotor C10 z napędem na cztery koła będzie generował 585 KM i rozpędzi się do 100 km/h w 4 sekundy. materiały prasowe

Na nową wersję C10 trzeba będzie jednak jeszcze trochę poczekać. Póki co wiadomo, że oficjalna premiera planowana jest na październik. Odbędzie się ona w czasie targów motoryzacyjnych Zurich Auto Show.

Audi A6 znowu ma silniki spalinowe. Ale nie myślcie tylko o TDI Maciej Olesiuk INTERIA.PL