W pierwszej połowie 2025 roku na drogach 28 największych rynków Europy pojawiło się 6 888 426 nowych samochodów osobowych - to jedynie 0,3 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Pomimo lekkiego spadku całkowitej sprzedaży, chińscy producenci konsekwentnie umacniają swoją pozycję na europejskim rynku. Od początku roku osiągnęli 5,2-procentowy udział, plasując się tuż za Mercedesem, a jednocześnie wyprzedzając Forda, który uzyskał wynik na poziomie 3,8 proc. Co więcej, w samym czerwcu 2025 roku chińskie marki po raz pierwszy przewyższyły Mercedesa pod względem liczby sprzedanych samochodów.

Agresywna strategia chińskich marek. Spore wzrosty w Europie

Za imponujący wzrost udziału chińskich marek na europejskim rynku odpowiada przede wszystkim pięciu producentów: BYD, Jaecoo, Omoda, Leapmotor oraz Xpeng. Spośród nich najbardziej wyróżnia się BYD, który dzięki agresywnej polityce cenowej zarejestrował w pierwszym półroczu aż 70 500 pojazdów - to aż 311-procentowy wzrost w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Jednocześnie BYD tylko w czerwcu sprzedał 15 565 samochodów, dzięki czemu znalazł się w gronie 25 najlepiej sprzedających się marek w Europie, wyprzedzając między innymi Suzuki, Mini i Jeepa. Model BYD Seal U był w czerwcu jednym z dwóch najchętniej kupowanych hybryd plug-in w Europie - obok Volkswagena Tiguana - i zajął trzecie miejsce w klasyfikacji całego pierwszego półrocza.

Jaecoo i Omoda, obie marki należące do chińskiego koncernu Chery, również odnotowały istotny postęp. W czerwcu hybrydowe SUV-y typu plug-in stanowiły 29 proc. ich rejestracji, natomiast tradycyjne modele z silnikami spalinowymi odpowiadały za niemal 63 proc. sprzedaży. Szczególnie dobrze radził sobie Jaecoo 7, który uplasował się na dziewiątym miejscu wśród najlepiej sprzedających się pojazdów typu PHEV w Europie w ubiegłym miesiącu.

W czerwcu Leapmotor zarejestrował ponad 8 300 egzemplarzy, co było zasługą przede wszystkim rosnącej popularności miejskiego modelu T03 oraz SUV-a C10. Z kolei Xpeng w pierwszej połowie 2025 roku stał się najchętniej wybieraną chińską marką samochodów luksusowych w Europie, notując łącznie 8 338 rejestracji. Kluczową rolę w tym sukcesie odegrał SUV G6, który odpowiadał za aż 5 615 zarejestrowanych pojazdów.

Polacy pokochali samochody z Chin. MG przebiło wszystkich

Chińscy producenci coraz śmielej zaznaczają swoją obecność także na polskim rynku, osiągając w lipcu 8,2-procentowy udział - to wzrost o 2,1 punktu procentowego względem czerwca i przekroczenie dotychczasowego rekordu z maja o ponad 1 punkt procentowy. Bezapelacyjnym liderem wśród chińskich marek okazało się MG, które zanotowało największy wzrost sprzedaży w Polsce - aż o 105,62 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

W lipcu 2025 roku chińsko-brytyjski producent sprzedał łącznie 1358 modeli swoich samochodów, podczas gdy rok temu było to zaledwie 662 egzemplarzy. Od stycznia tego roku zostało zarejestrowanych łącznie 7643 samochodów MG.

Jedni zyskują, inni tracą. Stellantis ze spadkiem sprzedaży

Podczas gdy chińskie marki samochodowe kontynuują dynamiczny wzrost, część największych graczy na rynku zaczyna tracić udziały. Największy spadek w pierwszej połowie 2025 roku odnotował koncern Stellantis - jego udział w europejskim rynku zmniejszył się z 16,7 proc. do 15,3 proc. rok do roku. Co więcej, grupa osiągnęła najniższy wolumen rejestracji spośród wszystkich dużych producentów w Europie. Spośród dziesięciu marek Stellantis obecnych na Starym Kontynencie, tylko trzy zanotowały wzrost sprzedaży w tym okresie: Alfa Romeo, Peugeot oraz Jeep.

Drugim największym spadkiem udziału w rynku w pierwszej połowie 2025 roku może "pochwalić się" Tesla, której udział zmniejszył się z 2,4 proc. w analogicznym okresie 2024 roku do 1,6 proc. W wyniku tego amerykańska marka straciła pozycję w rankingu grup producentów na rzecz chińskiego koncernu SAIC Motor, właściciela marki MG. SAIC po raz pierwszy wyprzedził Teslę pod względem sprzedaży w Europie, zwiększając swój wolumen o 22 proc. - do 162 153 zarejestrowanych pojazdów.

