W polskiej policji nieoznakowanymi radiowozami poruszają się funkcjonariusze najróżniejszych wydziałów, jednakże wśród kierowców największe obawy wzbudzają te, które należą do grupy Speed. Wszystko za sprawą zamontowanego wideorejestratora, dzięki któremu policjanci mogą zmierzyć prędkość, a także nagrać jadący przed lub za nimi pojazd.

Jakie są nieoznakowane radiowozy w polskiej policji?

Lwią część nieoznakowanych radiowozów stanowią auta marki BMW serii 3 oraz 3 GT. Do służby trafiło 140 modeli 330i z napędem xDrive oraz 31 egzemplarzy wersji GT. To właśnie te modele najczęściej wybierane są przez grupę Speed, jednakże nie jest to kluczowa zasada. Aby maksymalnie utrudnić kierowcom rozpoznanie patrolu, policja zakupiła także wiele aut innych producentów - bardzo popularna jest Skoda Superb, Kia Stinger, Cupra Formentor czy Cupra Leon.

Nieoznakowana policyjna Cupra Leon. Policja

Jak rozpoznać nieoznakowany radiowóz policji?

Wszystkie policyjne pojazdy nieoznakowane mają niewyróżniające się kolory (czarny, srebrny, szary), a wszystko po to, aby wtopić się w tłum. Jednym ze znaków rozpoznawczych jest dodatkowa antena tuż obok seryjnej, której montaż jest niezbędny ze względu na policyjny osprzęt. Innym wyróżniającym elementem jest kamera wbudowana w środkową część deski rozdzielczej, jednak jej kompaktowe wymiary sprawiają, że ciężko dostrzec ją we wstecznym lusterku.

Znacznie łatwiej będzie jednak zauważyć dodatkową sygnalizację świetlną, która umieszczona jest w osłonie chłodnicy, oraz tablicę za tylną szybą, na której pojawiają się elektroniczne komunikaty, np. "Jedź za mną".

Policjanci z formacji Speed muszą być ubrani w mundury, nawet gdy prowadzą nieoznakowane pojazdy. To bardzo istotne, ponieważ tylko umundurowani mają prawo do zatrzymywania kierowców poza terenem zabudowanym. W nieoznakowanym radiowozie zawsze będzie dwóch funkcjonariuszy. Warto również zwrócić uwagę na charakterystyczny styl jazdy - utrzymują stałą odległość od poprzedzającego pojazdu, co jest niezbędne do wykonania skutecznego pomiaru prędkości.

To najlepszy sposób, aby uniknąć spotkania z grupą Speed

Aby jednak podczas jazdy nie skupiać się stale na wypatrywaniu patrolu grupy Speed, należy stosować się do obowiązujących przepisów. To jedyny i najlepszy sposób na uniknięcie kontroli oraz mandatu karnego. Warto jednak zaznaczyć, że samochody tej formacji celowo są bardzo często zmieniane, do czego niejako doprowadzili sami kierowcy wykonując zdjęcia z widocznymi tablicami rejestracyjnymi, a następnie publikując je w internecie, aby ostrzec innych zmotoryzowanych.

Policjanci grupy Speed polują na najczęściej popełniane wykroczenie przez kierowców. Mandat sięga 5 tys. zł.

Głównym zadaniem policyjnej grupy Speed jest zwalczanie przestępstw drogowych, a najczęściej popełnianym wykroczeniem przez kierowców jest przekraczanie dozwolonej prędkości. Aktualne stawki mandatów za przekroczenie dopuszczalnej szybkości wynoszą:

do 10 km/h - 50 zł;

11-15 km/h - 100 zł;

16-20 km/h - 200 zł;

21-25 km/h - 300 zł;

26-30 km/h - 400 zł;

31-40 km/h - 800 zł (1,6 tys. zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia, tzw. recydywie);

41-50 km/h - 1 tys. zł (2 tys. zł recydywa);

51-60 km/h - 1,5 tys. zł (3 tys. zł recydywa);

61-70 km/h - 2 tys. zł (4 tys. zł recydywa);

ponad 70 km/h - 2,5 tys. zł (5 tys. zł recydywa).

