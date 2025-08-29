W skrócie Ministerstwo Infrastruktury zapowiada podwyżkę cen badań technicznych pojazdów, które mają wzrosnąć o około 50%.

Chociaż znamy już nowe stawki, nie podano dokładnej daty ich wejścia w życie.

Ciekawe zmiany w projekcie rozporządzenia zaproponował Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. W jego opinii opłata za badanie techniczne auta wyposażonego w instalację gazową wynosić powinna zaledwie 21 zł.

Przypomnijmy - nowa stawka za standardowe badanie techniczne samochodu osobowego wynosić ma nie 98 zł jak obecnie, lecz 149 zł. W przypadku motocykla lub ciągnika rolniczego nowa opłata za przegląd wynosić ma 94 zł.

Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury zapowiedzieli, że zmiana rozporządzenia zawierającego tabelę opłat za badania techniczne "wejdzie w życie we wrześniu, zaraz po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, jakie muszą zostać dochowane po wpisie projektu rozporządzenia do wykazu prac legislacyjnych".

Niestety, w wielu mediach pojawiły doniesienia o tym, że nowy cennik obowiązywać ma na Stacjach Kontroli Pojazdów już od 1 września bieżącego roku. To nadinterpretacja, bo deklaracja ministra wciąż nie wyszła jeszcze poza stadium "projektu rozporządzenia".

Nowe ceny badań technicznych pojazdów. Drożej, ale od kiedy?

Jeszcze w poniedziałek 25 sierpnia, gdy projekt rozporządzenia wciąż znajdował się na etapie opiniowania, zwróciliśmy się do Ministerstwa Infrastruktury z prośbą o nakreślenie terminu, od jakiego kierowcy mogą spodziewać się wyższych opłat za badania techniczne.

Udało nam się uzyskać jedynie lakoniczną odpowiedź, odsyłającą nas do Rządowego Centrum Legislacji, w którym dokument zmieniający wysokość opłat występuje pod numerem 135.

Projekt przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia

96 zł za przegląd auta LPG. Na Podlasiu proponują 21 zł

Ostatnia zmiana w Rządowym Centrum Legislacji datowana jest na 26 sierpnia i dotyczy odniesienia się wnioskodawców do zgłoszonych w ramach opiniowania uwag. Te wyraziły Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwszy zwrócił uwagę, że wraz z podwyżką cen badań technicznych powinny też zostać "podniesione opłaty za wydanie dokumentów komunikacyjnych", o co powiaty postulują już od lat. Uwaga została jednak odrzucona jako wykraczająca poza zakres omawianego rozporządzenia.

Ciekawą uwagę do projektu wniósł Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, który postuluje, by obniżyć stawkę badania specjalistycznego dla pojazdów przystosowanych do zasilania gazem.

Resort Infrastruktury chce, by kierowcy płacili za takie badanie 96 zł (plus 149 zł za badanie podstawowe). Z kolei Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego proponuje stawkę 21 zł.

"Przegląd instalacji gazowej następuje corocznie wraz z badaniem ogólnym, które zwiększa swoją stawkę o ok. 50 proc. Badanie instalacji gazowej polega w praktyce na sprawdzeniu przez uprawnionego diagnostę ważności butli gazowej. Opłata jest nieadekwatna do wykonywanej pracy. Wzrost samej stawki za to badanie jest nieakceptowalne społecznie" - czytamy w uzasadnieniu do zgłoszonej uwagi.

Niestety dla kierowców, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury nie podzielają zdania Marszałka z Podlasia.

W ocenie Ministra Infrastruktury nie jest zasadne, aby opłata za wykonywanie badań technicznych pojazdów zasilanych gazem LPG została zmniejszona

Kierowcy nie mają więc co liczyć na obniżki.

Od kiedy drożej na przeglądach? Diagności czekają na rozporządzenie

W kwestii samych cen badań technicznych śmiało powiedzieć można, że zmiany zaskoczą kierowców. Wciąż czekamy bowiem na zakończenie prac nad "projektem" rozporządzenia i opublikowanie ostatecznego dokumentu. Śmiało można więc powiedzieć, że nowy cennik badań technicznych pojazdów zacznie obowiązywać najszybciej w połowie przyszłego miesiąca. Kiedy dokładnie?

Na tak postawione pytanie będziemy w stanie odpowiedzieć dopiero po opublikowaniu gotowego rozporządzenia.

