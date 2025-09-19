Zawracali w tunelu na S3. Policjanci wypisali wysokie mandaty

Paula Lazarek

Szybka interwencja jaworskich policjantów zakończyła niebezpieczną sytuację w tunelu na S3. Dwóch kierowców zostało surowo ukaranych za manewr, którego prawo bezwzględnie zabrania.

Tunel na S3 zamknięty przez nielegalny manewr. Policja szybko zareagowała.
Tunel na S3 zamknięty przez nielegalny manewr. Policja szybko zareagowała.

W skrócie

  • Dwóch kierowców zostało ukaranych za niedozwolone zawracanie w tunelu S3.
  • Manewr wymusił zablokowanie tunelu i poważne utrudnienia na ekspresówce.
  • Policja przypomina o surowych karach i śmiertelnym zagrożeniu związanym z takimi wykroczeniami.
Zawracanie w tunelu na drodze ekspresowej S3

Obsługa tunelu na trasie S3 Bolków - Kamienna Góra zauważyła dwa samochody wykonujące niebezpieczne manewry. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Jaworze natychmiast wysłał na miejsce patrol ruchu drogowego pełniący służbę na motocyklach.

Monitoring potwierdził, że 42-letni obywatel Ukrainy, kierujący Seatem, bez uzasadnionej przyczyny zawrócił w tunelu. W efekcie uruchomił system bezpieczeństwa obiektu. Jego zachowanie skopiowała 46-letnia mieszkanka powiatu kamiennogórskiego prowadząca Porsche. Oboje stworzyli realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Niebezpieczne zawracanie w tunelu i szybka reakcja policjantówmateriały prasowe

Tunel S3 zablokowany na 40 minut

Nieodpowiedzialne decyzje kierowców spowodowały automatyczne włączenie sygnalizacji zakazu wjazdu i zamknięcie tunelu. Ruch został całkowicie wstrzymany na blisko 40 minut, a pojazdy kierowano objazdami. To poważnie utrudniło przejazd na jednym z kluczowych odcinków ekspresówki.

Policjanci zatrzymali oba pojazdy przed wjazdem do tunelu i przeprowadzili czynności służbowe z kierującymi na miejscu.

Mandaty i punkty karne za zawracanie w tunelu S3

Każdy z kierowców został ukarany mandatem w wysokości 2 tys. zł. Ich konta powiększyły się również o 12 punktów karnych. Funkcjonariusze przypominają, że zawracanie, cofanie i zatrzymywanie się w tunelu należy do najpoważniejszych wykroczeń drogowych. Tego rodzaju manewry mogą doprowadzić do tragicznych zdarzeń, w tym czołowych zderzeń.

Kierowca postanowił zawrócić na drodze wojewódzkiej. Zablokował drogę.
Wiadomości

Od kuriozalnego pomysłu do realizacji. Zablokował drogę na kilka godzin

Wiktor Seredyński
Wiktor Seredyński

Na wjazdach do tuneli umieszczane są charakterystyczne żółte tablice z napisem "STOP Zły kierunek" i symbolem dłoni. Mają one ostrzegać kierowców przed wjazdem pod prąd i minimalizować ryzyko podobnych sytuacji.

Policja podkreśla, że jazda niezgodna z kierunkiem ruchu to nie tylko wykroczenie, lecz także śmiertelne zagrożenie. Jeżeli kierowca wjedzie pod prąd na ekspresówkę, powinien natychmiast zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, najlepiej na pasie awaryjnym, włączyć światła awaryjne i powiadomić służby. Funkcjonariusze pomogą w bezpiecznym wyjeździe z trasy.

