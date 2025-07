Od kuriozalnego pomysłu do realizacji. Zablokował drogę na kilka godzin

na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonegow warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.

O zakazie zawracania informuje znak B-23, jednakże należy pamiętać, że obowiązuje on od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania włącznie. Jego obecność nie wyklucza jednak skrętu w lewo na skrzyżowaniu. Z kolei znak B-21, który oznacza zakaz skręcania w lewo, zabrania również zawracania. Sygnalizator kierunkowy z zapaloną strzałką w lewo nie zezwala na zawracanie, a jedynie na skręt w lewo.

Za zawracanie w warunkach, w których sprawia to zagrożenie dla ruchu lub go tamuje, funkcjonariusze mogą ukarać kierowcę mandatem karnym w wysokości od 200 do 400 zł. Za taki manewr na autostradzie grozi kara w wysokości 2 tys. zł i 12 punktów karnych, a nieprzestrzeganie znaku B-23 (zakaz zawracania) grozi grzywną do nawet 3 tys. zł.