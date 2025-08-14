W skrócie GDDKiA odbuduje schron amunicyjny "Dłubnia" sprzed ponad 100 lat, który pierwotnie znajdował się na trasie S7 w Grębałowie, a obecnie powstanie kilometr dalej.

Podczas budowy drogi S7 często odkrywane są historyczne znaleziska, co niekiedy wstrzymuje prace, ale wzbogaca wiedzę o przeszłości.

Trwają intensywne prace nad kolejnymi odcinkami drogi S7, która docelowo ma mieć 732 km długości i połączyć północ z południem Polski.

Podczas budowy nowych dróg bardzo często dochodzi do ciekawych znalezisk z przeszłości, a spora część z nich nie tylko potrafi skutecznie wstrzymać prace na kilka tygodni, ale finalnie pozwala na odkrycie kolejnych ciekawostek sprzed lat.

Magazyn powstał w latach 1914-1915 i został zaprojektowany do przechowywania amunicji oraz materiałów wybuchowych. Zaopatrywał pobliski fort pancerny 49a "Dłubnia", który był częścią zewnętrznego pierścienia Twierdzy Kraków. Sprytnie został wkomponowany w południowy stok niewielkiego wzniesienia Łysa Góra, które stanowiło naturalne osłonięcie od północnej strony, gdzie zaledwie 4 km dalej przebiegała granica austriacko-rosyjska.

W 2022 r. GDDKiA podjęła decyzję o przeniesieniu historycznego schronu w nową lokalizację. Po starannym demontażu każdy element został skatalogowany, a następnie przygotowany do ponownego złożenia. Magazyn "Dłubnia" zostanie odbudowany przy nasypie zjazdu z ul. Kocmyrzowskiej na drogę ekspresową S7. Warto zaznaczyć, że zostanie on również wkomponowany w teren, a niemal wszystkie elementy wykorzystane przy jego rekonstrukcji będą oryginalne. Wyjątkiem będzie strop oraz fundament.

GDDKiA odbuduje magazyn amunicji "Dłubnia" wykorzystując niemal wszystkie oryginalne elementy

Budynek ma jedną kondygnację i mierzy 14,4 m długości, 4,3 m wysokości, a ściany zewnętrzne wykonane są z cegieł o grubości 0,9 m oraz kamienia o grubości 1,2 m. Bezpieczeństwo gwarantował żelbetowy strop o grubości 1,2 m, który był oparty na belkach stalowych HEB. Pierwotnie schron miał drzwi i okna, jednak zostały one zamurowane w późniejszych latach.

Trasa S7 Widoma-Kraków. Ring wokół Krakowa zostanie zamknięty w drugiej połowie 2026 r.

W grudniu ubiegłego roku do dyspozycji kierowców GDDKiA oddała odcinek o długości 13,3 km od węzła Widoma do budowanego węzła Mistrzejowice. Trwają natomiast prace nad 5-kilometrowym fragmentem od węzła Mistrzejowice do węzła Nowa Huta. Co ciekawe, na tym odcinku powstanie 29 obiektów inżynieryjnych, co jest pokaźną liczbą biorąc pod uwagę tak krótki dystans. Pod koniec bieżącego roku planowane jest oddanie do użytku odcinka o długości 2 km między węzłami Grębałów i Nowa Huta, natomiast w drugiej połowie 2026 r. GDDKiA zamierza otworzyć węzeł Mistrzejowice i tym samym zamknąć pełny drogowy ring wokół stolicy Małopolski.

Droga ekspresowa S7 jest częścią sieci kompleksowej TEN-T i ma za zadanie połączyć północną część Polski z południową poprzez aglomeracje trójmiejską, warszawską, radomską, kielecką i krakowską. Projektowana długość trasy wynosi około 730 km, co czyni ją najdłuższą drogą szybkiego ruchu w kraju.

