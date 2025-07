W skrócie W Tyrolu został wprowadzony zakaz zjeżdżania z konkretnych odcinków autostrad i dróg krajowych poza określonymi wyjątkami.

Zakaz ten dotyczy wszystkich pojazdów mechanicznych, a nad jego respektowaniem czuwa miejscowa policja.

Ograniczenie obowiązuje w wybrane dni i godziny i potrwa do początku listopada. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi mandat.

Przed wyjazdem na wakacje warto przestudiować przepisy drogowe obowiązujące w krajach, przez które chcemy podróżować. Oczywiście państwa należące do Unii Europejskiej mają zbliżone prawo w najważniejszych aspektach. Niemniej trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że powiedzenie "co kraj to obyczaj" ma zastosowanie również w przepisach i nie znając lokalnego prawa narażamy się na mandat za dość nietypowe, z polskiego punktu widzenia, wykroczenie. Przykładowo w austriackim Tyrolu karalne jest zjeżdżanie z drogi.

Czy w Austrii można zjeżdżać z autostrady?

Gdy na autostradach z jakiegoś powodu pojawiają się korki, część kierowców, celem uniknięcia "marnowania czasu" na stanie w miejscu lub bardzo wolną jazdę, decyduje się zjechać z trasy na najbliższym zjeździe i w ten sposób ominąć utrudnienia. Problem w tym, że dla mieszkańców okolicznych miejscowości nie jest to zbyt komfortowe. Wzrasta m.in. hałas, a jezdnie zużywają się szybciej. W związku z tym władze Tyrolu postanowiły wprowadzić zakaz zjazdu z autostrad A12 i A13, a także dróg krajowych prowadzących w okolicach i przez przełęcz Fernpass.

Kto nie może zjeżdżać z autostrady?

Władze Tyrolu podkreślają, że zakaz dotyczy wszystkich pojazdów mechanicznych - nie tylko samochodów, ale również motocykli. Jednostki policji monitorują zjazdy z dróg i jeśli zauważą samochód, który nie stosuje się do zakazu, zatrzymają go. Wówczas mogą poprosić np. o odpowiedni dokument potwierdzający, że dana osoba mieszka w regionie, pracuje w niej lub wypoczywa (w takiej sytuacji jesteśmy zwolnieni ze stosowania się do zakazu). Jeśli jednak funkcjonariusze dojdą do wniosku, że kierowca zjechał z drogi tylko po to, by ominąć korki, należy spodziewać się kary. Władze Tyrolu nie precyzują, jaki mandat nas czeka, ale zapewniają, że spotkanie z policjantami może zakończyć się jego wystawieniem.

Do kiedy obowiązuje zakaz zjeżdżania z autostrady?

Co ważne władze Tyrolu udostępniają informacje o zakazie przejazdu również do aplikacji z nawigacjami. Dzięki temu nikt nie będzie mógł zrzucić odpowiedzialności za popełnienie wykroczenia na swoją nawigację. Ponadto o to, by nie popełnić pomyłki, dbać będzie również specjalne oznakowanie w rejonie zjazdów. Zakaz zjazdu z autostrad obowiązuje do 2 listopada we wszystkie soboty, niedziele i święta w godzinach od 7:00 do 19:00, (w tym w dzień zjednoczenia Niemiec, 3 października).

Co warte odnotowania, podobny zakaz w Tyrolu funkcjonuje także zimą. Wtedy również w momencie korków na głównych trasach, kierowcy nie mogą z nich zjechać, jeśli nie mieszkają, nie pracują, lub nie wypoczywają w danej miejscowości.

