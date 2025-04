Hałas powodowany przez różnego rodzaju pojazdy to coraz większa zmora wielu miejsc na świecie. Wydawałoby się, że szczególnie dokuczliwy jest on w wielkich miastach, gdzie ruch jest zdecydowanie gęstszy i bardziej zróżnicowany pod kątem rodzajów pojazdów. Okazuje się jednak, że mieszkańcy mniej zaludnionych terenów również mogą mieć z nim problem, a dobrym tego przykładem może być powiat Reutte w austriackim Tyrolu.

Kierujący jednośladami nierzadko poruszają się z dużą prędkością, zwiększają bez powodu obroty silnika i powodują nadmierny hałas w okolicy. Wpływa to na komfort życia mieszkańców, którzy przywykli do ciszy i spokoju.

W ubiegłych latach władze próbowały ograniczyć hałas np. poprzez ograniczenia prędkości na wybranych odcinkach dróg. Niestety nie przyniosło to oczekiwanego rezultatu. W 2020 roku podjęto zatem dodatkowe działania, które poskutkowały ograniczaniem możliwości wjazdu dla motocykli na wybrane odcinki dróg.

To właśnie to ograniczenie stało się podstawą, aby również w tegorocznym sezonie motocyklowym, czyli od 15 kwietnia do 31 października 2025 roku, ograniczyć wjazd niektórych jednośladów na wybrane drogi. Regulacja dotyczy motocykli zarejestrowanych w Austrii i za granicą, których wydech w warunkach postoju emituje poziom hałasu większy niż 95dB.