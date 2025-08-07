W czwartek 7 sierpnia Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zajęła się nowelizacją ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Projekt, przygotowany przez Ministerstwo Finansów, jest częścią pakietu deregulacyjnego. Komisja nie wniosła żadnych poprawek, co oznacza, że nowe przepisy są na dobrej drodze do wejścia w życie.

Wypowiedzenie OC po zakupie auta. Co się zmienia?

Najistotniejsza zmiana dotyczy zasad wypowiadania umowy OC przez nowego właściciela pojazdu. Propozycja ministerstwa była następująca:

Umowa ubezpieczenia OC ulegnie rozwiązaniu z dniem wskazanym w oświadczeniu o jej wypowiedzeniu, a w przypadku braku wskazania takiego dnia – z dniem jej wypowiedzenia. Postulowane zmiany zostaną wprowadzone w stosunku do umów obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (…), umów obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (…) oraz umów obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

Obecnie taka umowa rozwiązywana jest w dniu złożenia wypowiedzenia. W praktyce oznacza to, że kierowca musi dokładnie zaplanować moment rezygnacji, jeśli nie chce mieć przerwy w ochronie lub zapłacić za zbędny okres ubezpieczenia.

Po zmianie przepisów nowy właściciel będzie mógł wskazać w oświadczeniu konkretną datę zakończenia polisy OC - pod warunkiem, że nie będzie ona wcześniejsza niż dzień złożenia wypowiedzenia. Jeśli takiej daty nie wskaże, obowiązywać będzie dotychczasowa zasada.

Czy trzeba wypowiadać OC po zakupie auta?

Zgodnie z aktualnymi przepisami, nabywca używanego samochodu może korzystać z polisy OC wykupionej przez poprzedniego właściciela aż do końca jej obowiązywania. Po upływie tego terminu ochrona wygasa automatycznie, co oznacza, że nowy właściciel musi wcześniej zadbać o podpisanie nowej umowy, aby nie dopuścić do przerwy w ciągłości ubezpieczenia.

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by zakończyć dotychczasową polisę wcześniej i zawrzeć nową - na własnych warunkach. Na taki krok decydują się zazwyczaj kierowcy, którzy preferują inny zakres ochrony lub chcą skorzystać z oferty swojego zaufanego ubezpieczyciela.

W jakich przypadkach OC nie przedłuża się automatycznie?

Warto przy tej okazji przypomnieć o kilku podstawowych zasadach związanych z ubezpieczeniem OC. To obowiązkowa polisa, która w większości przypadków odnawia się automatycznie - choć nie zawsze, a wielu kierowców o tym zapomina. Skutkiem tego było ponad 300 tys. przypadków wykrycia braku ważnego OC w ubiegłym roku.

Trzeba też pamiętać, że brak polisy wychodzi na jaw nie tylko podczas kontroli drogowej. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na bieżąco przetwarza dane od ubezpieczycieli i potrafi samodzielnie namierzyć właścicieli pojazdów, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia OC.

Ubezpieczenie nie przedłuża się automatycznie w trzech przypadkach:

w polisie nie figuruje obecny właściciel pojazdu - chodzi o sytuację, której dotyczy opisywana wcześniej nowelizacja, czyli korzystania z polisy poprzedniego właściciela

niepełna płatność składki za polisę - jeśli nie zapłacimy pełnej kwoty za polisę, albo po rozłożeniu jej na raty, nie wpłacimy w terminie kolejnej raty

jeśli mamy do czynienia z polisą krótkoterminową (tzw. komisową), która wygasa po jej zakończeniu (najczęściej miesiąc od momentu zawarcia).

Ile wynoszą kary za brak OC w 2025 roku?

Wysokość kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC zależy od rodzaju pojazdu oraz długości okresu, w którym nie była zawarta ważna polisa. W przypadku samochodów osobowych obecne stawki wynoszą:

1870 zł - jeśli przerwa w ubezpieczeniu trwała do 3 dni,

4666 zł - przy braku polisy od 4 do 14 dni,

9330 zł - gdy okres bez OC przekroczył 14 dni.

Znacznie mniejsze kary grożą właścicielom motocykli i motorowerów - maksymalnie 1560 zł. Najwięcej zapłacą posiadacze pojazdów ciężarowych, w ich przypadku kara może sięgnąć nawet 14 tys. zł. Wysokość grzywien jest powiązana z wysokością płacy minimalnej, dlatego zmienia się co roku.

