Obowiązkowe ubezpieczenie OC to temat, który regularnie budzi emocje wśród kierowców. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) surowo karze za nawet jednodniowe opóźnienie w opłaceniu składki - w 2025 roku oznacza to 1870 zł kary dla właściciela auta osobowego. Do tej pory decyzje UFG były niemal niepodważalne, jednak przełomowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) może to zmienić.