W skrócie Kobieta pod wpływem alkoholu próbowała zdać egzamin na prawo jazdy w Szczecinie, co zostało szybko wykryte przez egzaminatora.

Badanie alkomatem wykazało prawie 1 promil alkoholu we krwi 56-latki, a egzamin został natychmiast przerwany.

Sprawa zakończyła się zakazem prowadzenia pojazdów, wysoką grzywną oraz konsekwencjami prawnymi.

56-latka pod wpływem alkoholu na egzaminie na prawo jazdy

Do zdarzenia doszło na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie. 56-letnia obywatelka Niemiec podchodziła do egzaminu praktycznego. Już na początku egzaminator nabrał podejrzeń, że kursantka może być pod wpływem alkoholu. Wyczuwalna woń alkoholu nie pozostawiała wątpliwości i wezwano patrol ruchu drogowego.

Policjanci przeprowadzili badanie alkomatem. Urządzenie wskazało blisko 1 promil alkoholu w organizmie kobiety. Taki wynik oznaczał stan nietrzeźwości, który w polskim prawie stanowi przestępstwo. Egzamin został natychmiast przerwany, a kursantka zamiast kontynuować manewry, trafiła do radiowozu.

Surowy wyrok za prowadzenie po alkoholu

Sprawa została rozpatrzona w trybie przyspieszonym. Jeszcze tego samego dnia kobieta stanęła przed sądem. Orzeczono wobec niej zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez 3 lata. Dodatkowo wymierzono karę grzywny w wysokości 4 tys. zł oraz zobowiązano do wpłaty 5 tys. zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

W praktyce oznacza to, że kobieta nie tylko straciła szansę na zdobycie prawa jazdy w Polsce przez długi czas, ale również poniosła konsekwencje finansowe i prawne.

Egzamin na prawo jazdy a odpowiedzialność kierowcy

Egzamin na prawo jazdy to sytuacja wymagająca pełnego skupienia i odpowiedzialności. W tym przypadku szybka reakcja egzaminatora oraz interwencja policji zapobiegły potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Gdyby kobieta wsiadła do auta na drodze publicznej, ryzyko wypadku byłoby realne.

Policjanci ruchu drogowego w całym kraju prowadzą intensywne kontrole, aby eliminować z ruchu kierowców stwarzających zagrożenie. W pierwszym półroczu 2025 roku zatrzymali 46 261 nietrzeźwych kierujących, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2024 roku, kiedy odnotowano 41 349 takich przypadków.

W tym samym czasie funkcjonariusze przeprowadzili 9 103 658 badań stanu trzeźwości, czyli o 1 368 801 więcej niż w pierwszej połowie 2024 roku. Dane te pokazują, że kontrole są coraz bardziej intensywne, a problem nietrzeźwych kierowców wciąż wymaga zdecydowanych działań.

