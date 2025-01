Z policyjnych statystyk wynika, że kierowcy w Polsce niewiele robią sobie z sądowych zakazów, czasowego zatrzymania prawa jazdy czy cofniętych uprawnień do prowadzenia. W ubiegłym roku policjanci drogówki zatrzymali aż 25 122 osoby, które nie powinny prowadzić pojazdów mechanicznych.

Liczby robią wrażenie, ale – paradoksalnie – problem jest bardziej skomplikowany, niż może się to wydawać na pierwszy rzut oka. Dlaczego?

Polskie przepisy w tym zakresie, mówiące o zatrzymywaniu prawa jazdy po przekroczeniu limitu 0,2 promila, należą do najsurowszych w UE. W większości krajów Wspólnoty dopuszczalny limit alkoholu w organizmie kierowcy to aż 0,5 promila. Oznacza to, że w Polsce prawa jazdy na pół roku nagminnie tracą kierowcy, którzy w takich krajach jak chociażby: Austria, Belgia, Francja, Holandia, Niemczy czy Włochy za swoje zachowanie nie otrzymaliby nawet mandatu i mogliby kontynuować swoją podróż.