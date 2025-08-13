Policja musiała uwolnić 25-latka z samochodu. Powodem funkcja "Safe"?
Funkcjonariusze z komendy w Jastrzębiu-Zdroju pomogli mężczyźnie, który nie był w stanie opuścić zamkniętego i mocno nagrzanego pojazdu. Dzięki natychmiastowej reakcji świadków i sprawnym działaniom policjantów, wycieńczony poszkodowany trafił w porę do szpitala. Istnieje podejrzenie, że przyczyną problemów mogła być jedna z funkcji popularnych w autach niemieckiej marki.
W skrócie
- Policjanci z Jastrzębia-Zdroju uratowali mężczyznę z zamkniętego i nagrzanego auta.
- Przyczyną niemożności wydostania się z samochodu mogła być funkcja "Safe" stosowana w autach grupy Volkswagena.
- System "Safe" uniemożliwia otwarcie drzwi od środka po zamknięciu pojazdu za pomocą pilota.
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju zostali wezwani do mężczyzny uwięzionego w zamkniętym, nagrzanym samochodzie. Niebezpieczne zdarzenie miało miejsce na jednym z parkingów przy ulicy Turystycznej, gdzie kobieta, po zapakowaniu pojazdu, wysiadła i udała się do mieszkania, zostawiając wewnątrz śpiącego pasażera.
Policjanci uratowali mężczyznę z nagrzanego samochodu
Jastrzębscy policjanci, po odebraniu zgłoszenia, niezwłocznie ruszyli na miejsce zdarzenia. Tam zastali świadków, którzy usłyszeli wołanie o pomoc mężczyzny uwięzionego w zamkniętym aucie. Samochód znajdował się w nasłonecznionym miejscu, a temperatura na zewnątrz wynosiła 28 stopni Celsjusza. Osoby zgłaszające sytuację próbowały samodzielnie rozbić szybę, lecz bez skutku. Funkcjonariusze, świadomi, że w środku pojazdu temperatura stale rośnie, zdecydowali się natychmiast wybić szybę. Nagranie dokumentujące całą akcję jest dostępne poniżej.
Powodem zatrzaśnięcia mężczyzny funkcja "Safe"?
Na szczęście policja zareagowała wystarczająco szybko, by akcja zakończyła się pozytywnie. Mimo to wciąż pozostaje wątpliwość, dlaczego mężczyzna nie był w stanie otworzyć samochodu od środka. Wszystko wskazuje na to, że winna mogła być funkcja "Safe", stosowana w większości modeli koncernu Volkswagena.
Czym jest funkcja "Safe" w samochodzie?
Opcja "Safe" polega na podwójnym ryglowaniu zamków. Kierowcy pojazdów z grupy Volkswagena często widzą po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki komunikat na komputerze pokładowym: "Uwaga na funkcję Safe. Instrukcja obsługi". Ma on ostrzegać, że po zamknięciu drzwi za pomocą pilota nie będzie możliwe ich otwarcie od środka.
Instrukcja niemieckich pojazdów wyraźnie ostrzega, by zamykając auto nie zostawiać w nim pasażerów bowiem nie będą oni w stanie samodzielnie wydostać się z wnętrza. Latem jest to szczególnie ryzykowne, gdy wnętrze auta może bardzo szybko nagrzać się do niebezpiecznej temperatury. Prawdopodobnie właśnie taka sytuacja miała miejsce w Jastrzębiu-Zdroju.
Jak uruchomić funkcję "Safe" w samochodzie?
Funkcja "Safe", dostępna w samochodach Skoda, Volkswagen, Audi i Seat, ma uniemożliwiać otwarcie drzwi w sytuacjach, gdy np. kierowca zostawi otwarte okno. Aby ją włączyć lub wyłączyć, wystarczy dwukrotnie nacisnąć przycisk ryglowania zamków na pilocie. Przy aktywnej funkcji "Safe", jeśli okno w pojeździe jest otwarte, potencjalny złodziej lub osoba próbująca wejść do środka nie będzie w stanie odryglować zamków, nawet naciskając odpowiedni przycisk wewnątrz samochodu.