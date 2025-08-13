W skrócie Policjanci z Jastrzębia-Zdroju uratowali mężczyznę z zamkniętego i nagrzanego auta.

Przyczyną niemożności wydostania się z samochodu mogła być funkcja "Safe" stosowana w autach grupy Volkswagena.

System "Safe" uniemożliwia otwarcie drzwi od środka po zamknięciu pojazdu za pomocą pilota.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju zostali wezwani do mężczyzny uwięzionego w zamkniętym, nagrzanym samochodzie. Niebezpieczne zdarzenie miało miejsce na jednym z parkingów przy ulicy Turystycznej, gdzie kobieta, po zapakowaniu pojazdu, wysiadła i udała się do mieszkania, zostawiając wewnątrz śpiącego pasażera.

Policjanci uratowali mężczyznę z nagrzanego samochodu

Jastrzębscy policjanci, po odebraniu zgłoszenia, niezwłocznie ruszyli na miejsce zdarzenia. Tam zastali świadków, którzy usłyszeli wołanie o pomoc mężczyzny uwięzionego w zamkniętym aucie. Samochód znajdował się w nasłonecznionym miejscu, a temperatura na zewnątrz wynosiła 28 stopni Celsjusza. Osoby zgłaszające sytuację próbowały samodzielnie rozbić szybę, lecz bez skutku. Funkcjonariusze, świadomi, że w środku pojazdu temperatura stale rośnie, zdecydowali się natychmiast wybić szybę. Nagranie dokumentujące całą akcję jest dostępne poniżej.

Wybili szybę w aucie, by ratować wołającego o pomoc mężczyznę Policja Policja

Powodem zatrzaśnięcia mężczyzny funkcja "Safe"?

Na szczęście policja zareagowała wystarczająco szybko, by akcja zakończyła się pozytywnie. Mimo to wciąż pozostaje wątpliwość, dlaczego mężczyzna nie był w stanie otworzyć samochodu od środka. Wszystko wskazuje na to, że winna mogła być funkcja "Safe", stosowana w większości modeli koncernu Volkswagena.

Czym jest funkcja "Safe" w samochodzie?

Opcja "Safe" polega na podwójnym ryglowaniu zamków. Kierowcy pojazdów z grupy Volkswagena często widzą po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki komunikat na komputerze pokładowym: "Uwaga na funkcję Safe. Instrukcja obsługi". Ma on ostrzegać, że po zamknięciu drzwi za pomocą pilota nie będzie możliwe ich otwarcie od środka.

Co to jest funkcja Safe w samochodzie? Krzysztof Mocek INTERIA.PL

Instrukcja niemieckich pojazdów wyraźnie ostrzega, by zamykając auto nie zostawiać w nim pasażerów bowiem nie będą oni w stanie samodzielnie wydostać się z wnętrza. Latem jest to szczególnie ryzykowne, gdy wnętrze auta może bardzo szybko nagrzać się do niebezpiecznej temperatury. Prawdopodobnie właśnie taka sytuacja miała miejsce w Jastrzębiu-Zdroju.

Jak uruchomić funkcję "Safe" w samochodzie?

Funkcja "Safe", dostępna w samochodach Skoda, Volkswagen, Audi i Seat, ma uniemożliwiać otwarcie drzwi w sytuacjach, gdy np. kierowca zostawi otwarte okno. Aby ją włączyć lub wyłączyć, wystarczy dwukrotnie nacisnąć przycisk ryglowania zamków na pilocie. Przy aktywnej funkcji "Safe", jeśli okno w pojeździe jest otwarte, potencjalny złodziej lub osoba próbująca wejść do środka nie będzie w stanie odryglować zamków, nawet naciskając odpowiedni przycisk wewnątrz samochodu.

Audi A6 znowu ma silniki spalinowe. Ale nie myślcie tylko o TDI Maciej Olesiuk INTERIA.PL