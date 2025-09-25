W skrócie Porsche zmienia podejście do elektromobilności i wydłuża życie modeli spalinowych, reagując na spadające zainteresowanie autami elektrycznymi.

Marka planuje rozwój hybryd typu plug-in oraz rozważa powrót jednostek spalinowych w nowych generacjach 718 Boxster i Cayman.

Nowa strategia wynika z problemów sprzedażowych, szczególnie na rynku chińskim, i chłodnego przyjęcia elektrycznego Macana.

Światowy kryzys w branży motoryzacyjnej odbija się nie tylko na producentach samochodów masowych, lecz także na ikonach przemysłu. Przykładem może być Porsche, które jeszcze do niedawna zakładało, że do 2030 roku aż 80 proc. sprzedawanych przez firmę aut będą stanowiły modele elektryczne. Ambitne plany stanęły jednak pod znakiem zapytania, a producent coraz wyraźniej zmaga się z narastającymi trudnościami rynkowymi i zmianą nastrojów klientów.

Porsche popełniło błąd stawiając na elektryfikację

Już na początku tego roku Porsche zostało zmuszone do obniżenia swojej rocznej prognozy przychodów. Główną przyczyną poważnych cięć okazało się gwałtownie malejące zainteresowanie chińskich klientów europejskimi samochodami, a także coraz słabszy popyt na auta elektryczne z segmentu premium. Pod koniec ubiegłego roku Reuters poinformował, że sprzedaż modeli Porsche na tym kluczowym rynku spadła aż o 29 procent.

W maju tego roku niemiecki analityk Fabio Holscher zwrócił uwagę, że jednym z głównych problemów Porsche było zbyt szybkie i nadmiernie optymistyczne przejście na elektromobilność. Jego zdaniem elektryfikacja niemal całej gamy modelowej - z wyjątkiem kultowego 911 - nie odpowiada oczekiwaniom tradycyjnych klientów marki. Coraz częściej pojawiają się również głosy, że producent zaczyna żałować decyzji o wycofaniu spalinowej wersji Macana. Jego elektryczny następca spotkał się bowiem z chłodnym przyjęciem na rynku.

Niemiecki gigant zmienia strategię. Będzie rozwijał hybrydy

Wobec trudnej sytuacji rynkowej Porsche zostało zmuszone do zmiany strategii. Koncern ogłosił niedawno, że prace nad nową platformą dla samochodów elektrycznych zostaną przesunięte w czasie. Podobny los spotkał premiery elektrycznych wersji modeli Cayenne i 718, które również uległy opóźnieniu. Zamiast tego producent zdecydował się wydłużyć cykl życia modeli spalinowych i skoncentrować się na rozwoju jednostek hybrydowych, w tym w wersjach plug-in.

718 Boxster i Cayman powrócą do jednostek spalinowych?

Ponadto - według doniesień Automotive News Europe - Porsche rozważa wprowadzenie na rynek nowego crossovera o roboczej nazwie K1, który miałby być większy od Cayenne i dostępny w wersji benzynowej oraz hybrydowej plug-in. W planach znajduje się także kolejna generacja modeli 718 Boxster i 718 Cayman z klasycznymi jednostkami spalinowymi. Jeszcze do niedawna wydawało się to nierealne, a producent zapowiadał, że przyszłość tych modeli będzie wyłącznie elektryczna.

Warto podkreślić, że zmiana strategii nie oznacza całkowitego porzucenia elektromobilności przez Porsche. Koncern zapewnia, że jego elektryczna gama jest sukcesywnie modernizowana, a inwestycje w rozwój technologii bateryjnych trwają. W najbliższej przyszłości w salonach pojawi się również elektryczna wersja Cayenne, jednego z najlepiej sprzedających się SUV-ów marki.

