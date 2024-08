Spis treści: 01 Porsche zmienia strategię. Jaki powód?

02 Testy nowego Porsche Cayenne. Tylko napęd elektryczny

03 Napędy Porsche Cayenne. Silnik spalinowy zostanie w ofercie

Porsche zmienia strategię. Jaki powód?

Porsche pierwotnie zakładało, że do 2030 roku 80 proc. sprzedawanych samochodów będą stanowić wersje zasilane prądem. Podobnie jak w przypadku innych producentów rzeczywistość zweryfikowała ambitne cele - elektryki się nie sprzedają tak, jak planowano. To zaś oznacza konieczność wprowadzania korekt w strategiach. Tak też musiało zrobić Porsche. Jak poinformował jakiś czas temu niemiecki producent, plan został opracowany w taki sposób, że do 2030 roku sprzedaż elektryków będzie mogła stanowić ponad 80 proc. całości. Ostatecznie będzie to jednak uzależnione od popytu klientów i rozwoju elektromobilności.

O tym, jak dużą wagę Porsche przykładało do elektryfikacji, najlepiej świadczy przykład Macana. Niemiecki producent zdecydował, że nowa generacja najpopularniejszego modelu w gamie dostępna będzie wyłącznie w odmianie elektrycznej. Warto zwrócić uwagę, że z reguły producenci, mimo swoich zapewnień o inwestycjach w elektomobilność nie zdecydowało się na taki krok. Elektryki przeważnie oferowane są jako odpowiedniki aut spalinowych.

Testy nowego Porsche Cayenne. Tylko napęd elektryczny

Porsche oczywiście zgodnie ze swoją strategią nie zamierza rezygnować z rozwoju napędów elektrycznych. Rozwój elektromobilności w marce ma wesprzeć drugi SUV w gamie, Cayenne. Producent poinformował o kolejnym etapie testów czwartej generacji modelu.

Po fazie rozwoju i testów oraz jazdach próbnych na terenie ośrodka w Weissach pierwsze zakamuflowane egzemplarze Cayenne wyjechały na drogi. "Testy w świecie rzeczywistym już się rozpoczęły. To jeden z najważniejszych kamieni milowych w procesie rozwoju" - zapowiedział Michael Schätzle, wiceprezes ds. linii produktów Cayenne. Do czasu oficjalnej prezentacji modelu prototypy w ramach testów mają przejechać kilka milionów kilometrów na całym świecie, również w ekstremalnych warunkach klimatycznych i topograficznych.

Zdjęcie W ramach testów Porsche Cayenne czwartej generacji wyjechało już na drogi publiczne. / materiały prasowe

Napędy Porsche Cayenne. Silnik spalinowy zostanie w ofercie

Porsche Cayenne czwartej generacji zbudowane jest na platformie z architekturą 800 V. Model będzie oferowany wyłącznie z napędem elektrycznym, ale klienci, którzy będą chcieli kupić Cayenne z silnikiem spalinowym "do 2030 roku i później" wciąż będą mogli to zrobić. W jaki sposób?

Sprawa jest bardzo prosta. Porsche dalej będzie rozwijać obecne na rynku, trzecie wcielenie modelu. Niemiecki producent zajmie się również podwójnie doładowanym silnikiem V8 i zmodyfikuje go w taki sposób, żeby był on gotowy "do spełnienia przyszłych wymogów prawnych". W ten sposób trzecia i czwarta generacja będą oferowane równolegle, a klienci będą mieli dostęp do trzech rodzajów napędu - elektrycznego, spalinowego i hybrydowego.

Zdjęcie Obecne wcielenie Porsche Cayenne, oferujące napędy spalinowe, będzie dostępne równolegle ze swoim następcą. / materiały prasowe