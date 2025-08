Mężczyzna przyznał się do winy, grozi mu do ośmiu lat więzienia.

Przypomnijmy, że chodzi o tragiczny wypadek, do którego doszło 26 lipca na Alei Bielskiej w Katowicach. 39-latek kierujący BMW nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, a także nie obserwował należycie przedpola i wjechał w tył osobowego Fiata, który uderzył również w poprzedzający pojazd.

Prokurator Duda przekazał, że podejrzany przyznał się do winy i grozi mu teraz do ośmiu lat pozbawienia wolności. Wobec mężczyzny zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju.

W 2024 r. na polskich drogach doszło do 21 519 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 1896 osób, a aż 24 782 zostały ranne. Statystyki policyjne jasno pokazują, że od wielu lat główną przyczyną zdarzeń jest niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze i nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. W minionym roku najczęściej dochodziło do wypadków podczas dobrych warunków atmosferycznych, w ciągu dnia (15 621 zdarzeń), na obszarze zabudowanym (15 134 zdarzenia) i na prostych odcinkach drogi (12 985 zdarzeń), co jasno pokazuje, że sporej części zdarzeń udałoby się uniknąć, gdyby nie nadmierna prędkość czy brawura.