Już w ten weekend policja masowo wyjeżdża na drogi. Ruszają kontrole

Maciej Olesiuk

Zaczyna się ostatni weekend wakacji, a to oznacza, że natężenie ruchu wzrośnie, w wyniku powrotu wielu Polaków do domów. Większy ruch oznacza większe ryzyko różnego rodzaju zdarzeń drogowych. By ograniczyć ich prawdopodobieństwo policja rusza ze specjalną akcją.

Policja wyrusza na drogi tuż przed końcem wakacji. Co będą sprawdzać funkcjonariusze?
Spis treści:

  1. Kiedy ruszają policyjne kontrole?
  2. Co sprawdzi policjant w czasie kontroli?
  3. Ile wypadków ze skutkiem śmiertelnym było w Polsce w wakacje 2025?

Kiedy ruszają policyjne kontrole?

Ostatni weekend wakacji wiąże się z większym natężeniem ruchu spowodowanym powrotem wielu Polaków z wakacyjnego wypoczynku przed rozpoczynającym się w poniedziałek 1 września rokiem szkolnym. Więcej samochodów na drogach oznacza, że prawdopodobieństwo różnego rodzaju nieprzewidzianych zdarzeń rośnie. W związku z tym właśnie w najbliższy weekend na drogi wyjadą policyjne patrole. Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji poinformowało Polską Agencję Prasową, że w swoich działaniach policjanci skupią się na pilnowaniu porządku, a także udzielaniu pomocy uczestnikom ruchu.

Co sprawdzi policjant w czasie kontroli?

Podinspektor Robert Opas z BRD KGP poinformował PAP, że funkcjonariusze przede wszystkim zajmą się kontrolowaniem prędkości pojazdów, a także sprawdzaniem stanu trzeźwości. Oprócz tego będą "reagować na nieprawidłowe zachowania na drodze". Funkcjonariusze będą także pilnować tego w jaki sposób przewożone są dzieci, zarówno te podróżujące autobusami (tutaj zostanie sprawdzony także czas pracy kierowców), jak też te w samochodach osobowych. Podinspektor Opas dodał, że na drogach pojawią się także policjanci z grupy "Speed".

"Przypominam kierującym pojazdami o zachowaniu szczególnej uwagi w pobliżu przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów, jak też w rejonie skrzyżowań, gdzie wzrasta ryzyko wypadku drogowego z udziałem niechronionych użytkowników ruchu drogowego" - podkreślił funkcjonariusz. Ponadto zaapelował do kierowców m.in. o stosowanie się do przepisów ruchu drogowego.

Podinspektor Opas zwrócił także uwagę, że kierowcy odpowiadają nie tylko za swoje bezpieczeństwo, ale także za bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Zaznaczył, że opiekunowie dzieci i młodzieży wracających z wakacji autobusem, w razie jakichkolwiek wątpliwości, powinni zgłosić na policję prośbę o skontrolowanie pojazdu oraz kierowcy.

Ile wypadków ze skutkiem śmiertelnym było w Polsce w wakacje 2025?

Od 27 czerwca 2025 roku, czyli od ostatniego dnia roku szkolnego, do 28 sierpnia na polskich drogach doszło do 4 463 wypadków, w których życie straciło 328 osób, a 5 294 zostały ranne. Z policyjnej mapy wypadków ze skutkiem śmiertelnym wynika, że w tym okresie zanotowano 299 takich punktów. Dla porównania w zeszłym roku policyjna mapa zakończyła działanie z liczbą 375 takich miejsc.

