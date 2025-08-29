Kiedy ruszają policyjne kontrole?

Ostatni weekend wakacji wiąże się z większym natężeniem ruchu spowodowanym powrotem wielu Polaków z wakacyjnego wypoczynku przed rozpoczynającym się w poniedziałek 1 września rokiem szkolnym. Więcej samochodów na drogach oznacza, że prawdopodobieństwo różnego rodzaju nieprzewidzianych zdarzeń rośnie. W związku z tym właśnie w najbliższy weekend na drogi wyjadą policyjne patrole. Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji poinformowało Polską Agencję Prasową, że w swoich działaniach policjanci skupią się na pilnowaniu porządku, a także udzielaniu pomocy uczestnikom ruchu.

Co sprawdzi policjant w czasie kontroli?

Podinspektor Robert Opas z BRD KGP poinformował PAP, że funkcjonariusze przede wszystkim zajmą się kontrolowaniem prędkości pojazdów, a także sprawdzaniem stanu trzeźwości. Oprócz tego będą "reagować na nieprawidłowe zachowania na drodze". Funkcjonariusze będą także pilnować tego w jaki sposób przewożone są dzieci, zarówno te podróżujące autobusami (tutaj zostanie sprawdzony także czas pracy kierowców), jak też te w samochodach osobowych. Podinspektor Opas dodał, że na drogach pojawią się także policjanci z grupy "Speed".

"Przypominam kierującym pojazdami o zachowaniu szczególnej uwagi w pobliżu przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów, jak też w rejonie skrzyżowań, gdzie wzrasta ryzyko wypadku drogowego z udziałem niechronionych użytkowników ruchu drogowego" - podkreślił funkcjonariusz. Ponadto zaapelował do kierowców m.in. o stosowanie się do przepisów ruchu drogowego.

Podinspektor Opas zwrócił także uwagę, że kierowcy odpowiadają nie tylko za swoje bezpieczeństwo, ale także za bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Zaznaczył, że opiekunowie dzieci i młodzieży wracających z wakacji autobusem, w razie jakichkolwiek wątpliwości, powinni zgłosić na policję prośbę o skontrolowanie pojazdu oraz kierowcy.

Ile wypadków ze skutkiem śmiertelnym było w Polsce w wakacje 2025?

Od 27 czerwca 2025 roku, czyli od ostatniego dnia roku szkolnego, do 28 sierpnia na polskich drogach doszło do 4 463 wypadków, w których życie straciło 328 osób, a 5 294 zostały ranne. Z policyjnej mapy wypadków ze skutkiem śmiertelnym wynika, że w tym okresie zanotowano 299 takich punktów. Dla porównania w zeszłym roku policyjna mapa zakończyła działanie z liczbą 375 takich miejsc.

