W skrócie GDDKiA intensywnie pracuje nad rozbudową dróg, z wieloma inwestycjami już ukończonymi lub w końcowych fazach realizacji.

W ostatnim tygodniu oddane zostały nowe odcinki dróg ekspresowych S1 i DK44 oraz obwodnice w różnych regionach Polski.

Trwają prace na ponad 1600 km dróg, zbliżając się do celu 8 tys. km nowoczesnych tras krajowych i ekspresowych.

W poniedziałek do użytku oddany został odcinek drogi ekspresowej S1 Oświęcim - Brzeszcze, a także fragment obwodnicy Oświęcimia w ciągu DK44.

Dodatkowo w środę otwarta została tzw. Południowa Obwodnica Bielska Podlaskiego (w ciągu drogi DK66), a już w najbliższych dniach kierowcy przejadą obwodnicą Lipska w ciągu DK79. Podpisana zostanie również umowa na realizację obwodnicy Złocieńca na DK20, a także niebawem ogłoszony zostanie przetarg na realizację obwodnicy Zwolenia na drodze DK79.

Trwają prace na 1617 km dróg. GDDKiA realizuje 132 zadania

Aktualnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje 132 zadania o łącznej długości niespełna 1617 km i wartości prawie 67 mld złotych. 29 inwestycji o długości 345 km jest aktualnie na etapie przetargu, a w planach jest przygotowanie kolejnych zadań liczących łącznie ponad 2,8 tys. km.

Poszczególne budowy są na różnych etapach zaawansowania, a aktualnie finalizowane są prace m.in. na kilku fragmentach drogi ekspresowej S1 w woj. śląskim oraz na S7 na odcinku Modlin - Czosnów w woj. mazowieckim.

Drogowcy pracują również na tunelowym odcinku S19 Rzeszów Południe - Babica, a z kolei na etapie przetargu jest Zachodnia Obwodnica Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6, na której powstanie najdłuższy tunel drogowy w kraju.

GDDKiA powoli zbliża się do osiągnięcia 8 tys. km dróg ekspresowych i autostrad w Polsce

Coraz bliżej jest osiągnięcie wyznaczonego celu, którym jest ukończenie sieci dróg krajowych i autostrad o łącznej długości 8 tys. km. Aktualnie kierowcy w Polsce mogą skorzystać z 1885 km autostrad oraz ponad 3372 km dróg ekspresowych - łącznie sieć liczy 5257 km.

Pod koniec września planowane jest oddanie do użytku dwujezdniowej obwodnicy Łomży w ciągu S61, dzięki czemu w ekspresowym tempie będzie można przejechać polską część korytarza transportowego Via Baltica o długości 310 km od Warszawy do Budziska na granicy z Litwą.

W tym roku oddaliśmy już do ruchu 13 odcinków dróg o łącznej długości ponad 99 km, a jeszcze przed początkiem roku szkolnego wynik ten wzrośnie do 105 km. Łącznie w tym roku planujemy udostępnić 400 km dróg. Będzie to jeszcze m.in. 67 km autostrady A2 Siedlce Południe - Biała Podlaska, 46 km drogi ekspresowej S6 między Koszalinem a Słupskiem, ponad 17-kilometrowa część S7 Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta czy trzy odcinki S19 (Sokółka - Kuźnica Północ, Haćki - Bielsk Podlaski Zachód wraz z odcinkiem DK66, Bielsk Podlaski Zachód - Boćki) o łącznej długości prawie 40 km

Więcej przetargów i kolejne podpisane umowy. GDDKiA nie zwalnia tempa

W 2025 r. GDDKiA ogłosiła 9 przetargów na budowę dróg o długości niespełna 129 km - w ubiegłym roku w analogicznym okresie było ich 6 o łącznej długości 56 km. W następnych miesiącach w planie jest ogłoszenie przetargów na realizację dróg ekspresowych S12 Wieniawa - Radom, S17 Łopiennik - Krasnystaw Północ i Zamość Sitaniec - Zamość Wschód, S10 Wyrzysk - Nakło i Nakło - Pawłówek oraz obwodnicę Wadowic (DK28).

Od początku roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała 16 umów na wykonanie ponad 125 km dróg - 47,5 km przypada na pięć odcinków dróg ekspresowych, a 78 km na drogi klasy GP, czyli osiem nowych obwodnic.

