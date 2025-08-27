W skrócie Od 27 sierpnia zamknięty zostanie kluczowy odcinek autostrady A40, co spowoduje utrudnienia przez najbliższe trzy lata.

Zamknięcie dotyczy fragmentu przy węźle Kreuz Kaiserberg; kierowców czekają objazdy i ogromne korki.

Utrudnienia są związane z budową nowego mostu i modernizacją tzw. węzła spaghetti, a pełna przebudowa potrwa do 2031 roku.

Dziś całkowicie zamknięty zostaje fragment jednej z kluczowych autostrad w Niemczech. Mowa o A40 przy węźle Kreuz Kaiserberg, z której kierowcy nie będą mogli skorzystać przez trzy następne lata. Według Ruhr24.de zmiany w ruchu najbardziej dotkną zmotoryzowanych poruszających się A40 w kierunku Venlo, którzy chcą wjechać na autostradę A3 w kierunku Kolonii - ten zjazd będzie zamknięty prawdopodobnie aż do końca 2028 r.

Utrudnienia na autostradzie A40 potrwają do końca 2028 r. Powodem zamknięcia jest budowa nowego obiektu

W nieco lepszej sytuacji są zmotoryzowani jadący w stronę Arnhem, ponieważ zgodnie z planem ruch w tym kierunku zostanie przywrócony po około trzech tygodniach, czyli w środę 17 września o godzinie 20.00. Głównym powodem utrudnień jest rozpoczęcie budowy nowego obiektu mostowego nr 4, który łączy A40 z A3 w obu kierunkach. Zamknięcie autostrady wiąże się nie tylko z problemami dla kierowców, ale jest również sporym wyzwaniem dla drogowców, którzy budują tymczasowe rampy, aby możliwe było w ogóle przeprowadzenie inwestycji.

Zaplanowane prace na nowym obiekcie 4 są konieczne do jego uruchomienia. Podczas zamknięcia w okresie 27 sierpnia - 17 września powstaną nowe rampy wraz z instalacją systemu odwadniającego. Ponadto zamontowane zostaną nowe zabezpieczenia oraz ułożona zostanie nawierzchnia asfaltowa

Zmotoryzowani muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu. Remont potrwa 3 lata

Węzeł Kreuz Kaiserberg jest jednym z najważniejszych punktów komunikacyjnych w Zagłębiu Ruhry, więc zamknięcie fragmentu autostrady A40 oznacza dla mieszkańców i przejeżdżających potężne problemy w ruchu, który zostanie przeniesiony na lokalne drogi. Szykują się zatem objazdy i zatory drogowe, a zmotoryzowani będą korzystać z dróg alternatywnych - autostrady A59 w kierunku Düsseldorfu oraz A524 w stronę Essen.

Autostrada A40 uchodzi w Niemczech za wyjątkowo problematyczną szczególnie, gdy przeprowadzane są remonty. Potężne natężenie ruchu na tej drodze sprawia, że tworzą się gigantyczne korki. Podobny scenariusz przewidywany jest podczas nadchodzących prac budowlanych.

Łącznica autostrady A40 z A3 zamknięta jest od lutego. Budowa gigantycznego węzła potrwa łącznie 9 lat

Autostrada A59 w Duisburgu została ponownie otwarta, ale na kierowców czekają kolejne utrudnienia. Już od lutego bieżącego roku zamknięta jest łącznica z A40 (od strony Venlo) na A3 w kierunku Kolonii, co ma związek z budową kilku nowych obiektów inżynierskich. To zamknięcie potrwa niemal rok i ma zostać zniesione w styczniu 2026. Oznacza to, że przez kilka miesięcy łącznica z A40 na A3 w kierunku Kolonii będzie niedostępna z obu stron - zarówno od Essen, jak i od Venlo.

Wszystkie te prace przeprowadzane są w ramach budowy potężnego tzw. węzła spaghetti. Modernizacja węzła Kaiserberg to projekt Autobahn GmbH, który rozpoczął się w grudniu 2022 r. i potrwa do 2031 r. Według danych Izby Przemysłowo-Handlowej codziennie łącznikiem przejeżdża 130 tys. pojazdów, a ich liczba do 2030 r. ma wzrosnąć do 145 tys.

