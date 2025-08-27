W skrócie Honorata Skarbek żegna się ze swoim ukochanym Fordem Mustangiem, który przez długi czas był jej symbolem sukcesu i spełnionym marzeniem.

Nowym ulubieńcem piosenkarki w garażu jest Range Rover Sport SVR, samochód luksusowy i wyjątkowo mocny, którym ostatnio najczęściej jeździ.

Skarbek chętnie fotografuje się z samochodami, a sprzedaż Mustanga wzbudziła duże emocje wśród fanów i samej artystki.

Piosenkarka opublikowała na swoim profilu na Instagramie poruszającą relację. Prosto z siedzenia kierowcy poinformowała fanów o zamiarach przeprowadzenia czystki w swoim garażu. Ulubiony samochód, który był dla niej spełnieniem nastoletnich marzeń, zmieni właściciela. Honorata Skarbek wybrała się nim w ostatnią przejażdżkę i nie obyło się bez emocji.

Nowy samochód w garażu Honoraty Skarbek. To Range Rover Sport SVR

Ponad rok temu do kolekcji samochodów Honoraty Skarbek dołączył Range Rover Sport SVR, który zajął miejsce w garażu tuż obok Forda Mustanga. Choć piosenkarka nie pochwaliła się nowym zakupem w mediach społecznościowych, czujne paparazzi przyłapało ją na wykroczeniu. Według portali plotkarskich, zaparkowała na zakazie, zwracając przy okazji uwagę na nowy nabytek.

Cisza w mediach społecznościowych może wydawać się dziwna, bo patrząc na parametry nowego samochodu piosenkarki, zdecydowanie jest się czym chwalić. Range Rover Sport SVR został wyposażony w silnik V8 o pojemności 8 litrów i mocy 575 KM. Ponadto dysponuje on 8-biegową automatyczną skrzynią biegów ZF, oferując trzy tryby jazdy - sportowy, torowy i terenowy. Za sprawą napędu 4x4 samochód jest w stanie poradzić sobie również w trudnym terenie daleko od miasta, a jedyne, co może martwić to wysokie spalanie - 20l/100km.

Wewnątrz Range Rovera Sport SVR znaleźć można wiele interesujących udogodnień, które wprowadzają odrobinę luksusu. Do dyspozycji są m.in. dwa 10-calowe ekrany dotykowe, lekkie kubełkowe fotele oferujące podgrzewanie i chłodzenie, a także skórzane wykończenie i wstawki z włókna węglowego. Innymi słowy, nowy samochód jest godny gwiazdy takiej, jak Honorata Skarbek.

Range Rover wyparł Forda Mustanga. Piosenkarka ogłosiła ważną decyzję

Jak poinformowała piosenkarka w swojej relacji na Instagramie, Range Rover Sport SVR spowodował, że ulubiony niegdyś Ford Mustang zaszedł kurzem. Od ponad roku samochód był prawie nieużywany, co z pewnością przyczyniło się do podjęcia decyzji o jego sprzedaży. Honorata Skarbek poinformowała o swojej decyzji za pomocą relacji w mediach społecznościowych, gdzie dała również znać, że właśnie wybiera się w ostatnią podróż tym samochodem.

Przy okazji nie obyło się bez emocji, a w jednej z kolejnych relacji fani mogli zobaczyć piosenkarkę całą we łzach. Ford Mustang jeszcze nie pojawił się na portalach aukcyjnych. Gwiazda ma zamiar go dopiero wystawić chyba, że zmieni zdanie w ostatniej chwili, o czym również napisała w relacji na Instagramie. Na ten moment wydaje się być jednak przekonana do swojej decyzji. Co zatem otrzyma nowy właściciel?

Ford Mustang GT trafi na sprzedaż. Co oferuje ten samochód?

Honorata Skarbek chętnie chwaliła się dotychczasowym numer jeden w swoim garażu. Często bywała też fotografowana z jego kierownicą. To powoduje, że mamy sporo informacji na temat Forda Mustanga, który niebawem trafić ma na sprzedaż.

Ford Mustang GT należący do Honoraty Skarbek wyposażony został w silnik V8 o pojemności 5 litrów i mocy 450 KM. Samochód przyspiesza od zera do setki w 4,9 sekundy. W porównaniu z niedawnym nabytkiem piosenkarki, Mustang GT wydaje się być bardziej ekonomiczny, oferując średnie spalanie na poziomie 11,8l/100km. Na końcu warto zwrócić uwagę na walory estetyczne, oferowane przez samochód piosenkarki. Posiada on lakier metalizowany Ruby Red z czarnymi pasami.

Mustang GT należący do Honoraty Skarbek wydaje się być bezawaryjny, choć sama się przyznała kilka lat temu, że zdarzyło jej się urwać zderzak po tym, gdy zahaczyła o studzienkę. Nie zmienia to faktu, że nowy właściciel będzie miał zaszczyt podróżować wyjątkowym samochodem, którym niegdyś poruszała się artystka.

Piosenkarka ma nosa do samochodów. Chętnie się z nimi fotografuje

Piosenkarka zdaje się mieć dobry gust do samochodów. Zanim przesiadła się na Mustanga, widywano ją w Peugeocie RCZ. Potem chwaliła się w mediach społecznościowych słabością do samochodów z pazurem, pozując na tle wynajętego Chevroleta Camaro w wersji ze zdejmowanym dachem. Trzeba przyznać, że z amerykańskim samochodem było jej wyjątkowo do twarzy. Po powrocie z Los Angeles, świat obiegła informacja o zakupie Forda Mustanga GT.

