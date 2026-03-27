Mandat za nawigację w telefonie. Jeden błąd i 500 zł z głowy

Krzysztof Pochłód

Nawigacji w smartfonie używają już miliony kierowców. To wygodny i tani sposób na pewne trafienie do celu. Wystarczy jednak popełnić tylko jeden błąd, by za korzystania z nawigacji dostać 500 zł mandatu i 12 punktów. O co chodzi?

Większość kierowców nie łączy mapy w telefonie z wykroczeniem. W powszechnej świadomości "korzystanie z telefonu" wciąż oznacza rozmowę albo SMS. Nawigacja wydaje się czymś zupełnie innym - bezpiecznym i oczywistym. Tyle że przepisy nie rozróżniają treści na ekranie. Rozróżniają sposób korzystania z urządzenia.

Mapy w telefonie to wygodne rozwiązanie

Smartfon zastąpił fabryczne systemy. Jest szybszy, dokładniejszy, pokazuje korki i objazdy w czasie rzeczywistym. Dla wielu kierowców to podstawowe narzędzie w drodze do pracy, szkoły, na wakacje. Trudno dziś znaleźć auto, w którym nie leży telefon z włączoną mapą. To dlatego ten temat wywołuje tyle emocji - bo dotyczy większości, a nie marginesu.

Przez lata mówiono nam, że "nie wolno rozmawiać przez telefon". W głowie wielu kierowców zakaz kończy się dokładnie na tym. Mapa, objazd, korek - to już przecież nie "telefon". To tylko pomoc w drodze. Tyle że prawo widzi to inaczej.

Telefon w ręce to poważne wykroczenie

Granica nie przebiega między rozmową a nawigacją. Przebiega między telefonem w uchwycie a telefonem w dłoni. Dopóki urządzenie leży w mocowaniu i tylko na nie zerkasz - nie wypełniasz znamion wykroczenia. Problem zaczyna się w chwili, gdy bierzesz je do ręki i wykonujesz na nim czynności w czasie jazdy. To właśnie na tym "jednym ruchu" wpada dziś coraz więcej kierowców.

Co mówią przepisy?

Podstawą jest zakaz z art. 45 ust. 2 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym, który dotyczy korzystania z telefonu wymagającego trzymania go w ręku. Odpowiedzialność karna wynika z art. 97 Kodeksu wykroczeń, a konkretna sankcja z taryfikatorów obowiązujących od 2022 r.: 500 zł mandatu i 12 punktów karnych. W szczególnych wypadkach kara grzywny może sięgnąć 3 tysięcy złotych. Nie ma znaczenia, co było na ekranie - liczy się wyłącznie sposób użycia telefonu.

Dlaczego tak wielu jest zaskoczonych

W sieci widać jedno: niedowierzanie. Kierowcy nie czują się winni. W ich głowie nie było rozmowy ani wiadomości. Była mapa. To zderzenie codziennego nawyku z literą prawa sprawia, że temat wraca jak bumerang.
Jedyny sposób by uniknąć kary - trzeba korzystać z telefonu w sposób przewidziany w przepisach. W czasie jazdy - nie wyciągać go z uchwytu.

Mapy w smartfonach zmieniły sposób, w jaki jeździmy. Stały się standardem szybciej, niż zdążyliśmy nauczyć się, jak legalnie z nich korzystać. Granica między "normalnym" a "karalnym" przebiega dziś w miejscu, którego większość nawet nie zauważa.

